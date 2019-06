FIFA 20 in arrivo a settembre | c’è anche il calcio di strada

Milan - altri guai in arrivo? Indagine della FIFA sull’affare Cerci : Non solo la questione del Fair Play Finanziario, potrebbero arrivare altri guai in casa Milan. Secondo quanto riporta l’edizione di ‘TuttoSport’ il club rossonero sarebbe alle prese con un’Indagine da parte della Fifa su un caso Alessio Cerci. Il riferimento è alla stagione 2015/2016, quando il calciatore fu prestato dall’Atletico Madrid prima ai rossoneri e successivamente al Genoa. Si parla di ...

FIFA 19 : MLS All Star XI : possibile TOTS in arrivo? : La MLS ha annunciato ieri la lista dei candidati per l’All Star 2019, il match che si disputerà il 31 luglio ad Orlando, in Florida, e che vedrà i migliori giocatori del campionato nordamericano sfidare l’Atletico Madrid. Ad esclusione di Fifa 18 i giocatori selezionati per l’All Star Game sono poi stati scelti da EA […] L'articolo Fifa 19: MLS All Star XI: possibile TOTS in arrivo? proviene da I Migliori di Fifa.