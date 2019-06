Etna | spettacolare vortice di cenere sul cratere di nord-est VIDEO

inmeteo

(Di martedì 11 giugno 2019) Un fenomeno davvero suggestivo si è verificato nella giornata di sabato 8 giugno sull'a pochi giorni di distanza da una modesta eruzione vulcanica di cui vi abbiamo documentato in questo...

Maurizi48001969 : RT @Balarm_: L'#Etna esplode in tutta la sua forza: la spettacolare colata di #lava illumina la notte di #Catania - Balarm_ : L'#Etna esplode in tutta la sua forza: la spettacolare colata di #lava illumina la notte di #Catania - stefaniaboscaro : RT @AmariLuigi: Ho sognato un’eruzione spettacolare dell’Etna. Credo sia l’esternazione in immagine di come mi sento dentro. -