E3 2019 | Panzer Dragoon torna questa volta su Nintendo Switch

(Di martedì 11 giugno 2019) IlDirect presentato all'E3 ha annunciato anche un titolo per i più nostalgici.Stiamo parlando del ritorno di: il primo remake sarà pubblicato entro la fine dele includerà immagini completamente rinnovate per un pubblico moderno oltre a diversi aggiornamenti dei controlli di gioco che renderanno più facile per i fan di oggi giocare e divertirsi su. Anche il secondo gioco è stato annunciato in precedenza.Su un pianeta lontano e solitario, i giocatori incontreranno due draghi risvegliati dall'antichità. Equipaggiati con un'arma letale proveniente dal passato e guidati dal loro corazzato drago blu, dovranno compiere il loro destino e impedire al Drago prototipo di raggiungere la torre, o morire nel tentativo.Leggi altro...

