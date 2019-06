(Di martedì 11 giugno 2019) Incidente nell'area diArda, lungo l'A1, all'altezza di Fiorenzuola, in provincia di Piacenza: undi 8è rimastoto in maniera grave all'addome e alle gambe dopo che il suo corpo è venuto in contatto con del liquido bollente. Critiche le sue condizioni: è ricoverato al centro granditi di Parma.