Conte | “Pieno mandato? Certo | altrimenti mi dimetterei” Salvini | “Questo era e rimane

(Di martedì 11 giugno 2019) “Il presidente del Consiglio se non avesse delega per sedersi a un Consiglio europeo allora non partirebbe, sarebbe sfiduciato: è la logica della grammatica costituzionale. Ai giornalisti piace parlare dipieno, mezzo, un quarto di. Se un giorno dovessi sentire di non avere piena delega epieno delle forze politiche ne trarrei immediatamente le conseguenze: sarebbe la crisi più trasparente possibile”. Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppein conferenza stampa dopo la riunione del consiglio dei ministri. Gli fa eco il ministro Matteo: “Era eil governo del cambiamento anche perché non abbiamo nessuna intenzione di cercare maggioranza diverse: questa è l’unica maggioranza possibile e l’unico governo possibile. Senza, ci sono solo le elezioni ma noi vogliamo andare avanti quattro anni. Ne abbiamo parlato in Cdm: ...

