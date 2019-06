Atletico Madrid | è Rebic il nome per il dopo Griezmann

Dalla Spagna – Atletico Madrid su Hysaj - alternativa ad Arias. Può liberarsi alla metà della clausola - i dettagli : L’Atletico Madrid su Hysaj Elseid Hysaj terzino albanese del Napoli potrebbe lasciare il club azzurro . Il suo futuro potrebbe essere in Spagna, all’Atletico Madrid, Diego Simeone cerca un’alternativa ad Arias: nelle ultime ore sono salite le quotazioni del terzino della SSC Napoli. Come riportato da As, Hysaj può liberarsi intorno ai 25 milioni di euro, costo nettamente inferiore ai 50 milioni previsti Dalla clausola ...

L’Atletico Madrid contro la Super Champions : «Creerà danni ai campionati» : L’amministratore delegato dell’Atlético Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, si schiera contro i progetti della Super Champions firmati Eca e Uefa. “I nuovi format che stanno emergendo rischiano di danneggiare le competizioni nazionali. Vogliamo proteggere il nostro settore, che è pieno di minacce con i nuovi formati, che vogliono portare a giocare più partite per avere più potere, […] L'articolo L’Atletico Madrid contro ...

Il futuro di Edinson Cavani potrebbe essere all’Atletico Madrid : Secondo quanto riporta la radio spagnola Cadena Ser, Edinson Cavani avrebbe concluso un accordo con l’Atletico Madrid. Sarebbe lui il sostituto di Diego Costa, reduce da una stagione deludente. Il Matador è legato da contratto al Psg fino al 2020 ma avrebbe già dato il benestare al trasferimento, desideroso di intraprendere una nuova avventura. Mancherebbe solo la firma. La conclusione del colpo dipende naturalmente dall’arrivo di ...

Atletico Madrid - arriva il sostituto di Godin : ufficiale l’approdo di Felipe dal Porto : L’Atletico Madrid si è dovuto privare di uno dei suoi uomini chiave, Diego Godin, che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter. Ma i colchoneros si sono subito cautelati acquistando il suo sostituto: si tratta di Felipe Augusto de Almeida Monteiro, meglio conosciuto come Felipe. E’ il Porto, squadra in cui ha militato finora, a comunicarne ufficialmente la cessione. Il 30enne difensore brasiliano passa in ...

Juanfran saluta l’Atletico Madrid : l’addio ai Colchoneros : “Sono stati anni meravigliosi, i migliori della mia carriera”. Il difensore Juanfran dice addio all’Atletico Madrid in un evento al Wanda Metropolitano ed in conferenza stampa. “Questi sono i miei ultimi giorni all’Atletico, spero di tornare presto: e’ casa mia. E’ un onore essere considerato una leggenda di questo club ed e’ incredibile che la gente pensi che io sia uno di loro”, ha ...

Mirror : c’è la concorren za dell’Atletico Madrid per Trippier : Il Mirror scrive dell’interessamento dell’Atletico Madrid su Trippier. Il terzino destro è da tempo nelle mire del Napoli che ha avviato le trattative e trovato l’accordo col calciatore. Settimane fa è stata avvistata la signora Charlotte in città ad interessarsi di case e scuole per i bimbi. Il calciatore è dotato di buon dinamismo, possiede buona capacità di corsa, è molto abile nell’effettuare cross ed assist ai compagni. ...

Atletico Madrid - presentata la divisa 2019/2020 : Atletico Madrid maglia 2019 2020 – L’Atletico Madrid ha svelato la nuova divisa da gioco per la stagione 2019/2020. A partire da domani, 23 maggio, alle 10.00 i tifosi potranno acquistare la nuova maglia sia nei negozi ufficiali dei Colchoneros sia sullo store online. La maglia della prossima stagione presenta le caratteristiche strisce rosse e […] L'articolo Atletico Madrid, presentata la divisa 2019/2020 è stato realizzato da ...

Atletico Madrid - presentata la nuova maglia per la prossima stagione [FOTO e VIDEO] : nuova maglia Atletico Madrid – La stagione dell’Atletico Madrid è stata altalenante, il club spagnolo è stato eliminato dalla Juventus mentre in campionato non è riuscito a lottare fino alla fine per il titolo. L’intenzione adesso è quella di continuare con il progetto firmato Simeone e per questo motivo sta programmando la prossima stagione. Nelle ultime ore il club spagnolo ha ufficializzato la maglia per la prossima ...

Atletico Madrid - cresce il prezzo degli abbonamenti 2019/2020 : Atletico Madrid abbonamenti 2019 2020 – L’Atlético Madrid ha lanciato la campagna abbonamenti per la stagione 2019-2020. Per il secondo anno consecutivo, i prezzi per assistere alle gare dei Colchoneros fanno registrare una crescita. L’abbonamento meno caro costa infatti 310 euro, mentre il più costoso arriva 1.325 (in entrambi i casi si tratta dell’abbonamento per […] L'articolo Atletico Madrid, cresce il prezzo degli ...

Inter : su Icardi ci sarebbe l'Atletico Madrid - il Milan 'frena' su Everton : Milan ed Inter sono in lotta per terminare la stagione nel migliore dei modi. Entrambe le Milanesi si giocano la qualificazione in Champions con l'Inter in posizione di indubbio vantaggio ed il Milan che, invece, non ha il destino nelle proprie mani e deve sperare in un passo falso delle squadre che lo sopravanzano in classifica. Per quanto riguarda la corsa verso l'Europa che conta, l'Atalanta precede i rossoneri, ma dovrà rendere visita alla ...

Calciomercato Inter – Icardi out - Thomas in : doppio intreccio con l’Atletico Madrid : l’Atletico Madrid rinnova il suo Interesse per Mauro Icardi, l’Inter monitora la situazione del centrocampista Thomas: possibili intrecci di mercato fra i due club Nel calcio, il ruolo dell’attaccante è non solo quello più ‘affascinante’, ma spesso e volentieri anche quello più importanti. Del resto, senza gol non si vince. l’Atletico Madrid lo sa bene e, vista la partenza di Antoine Griezmann con destinazione Barcellona, i Colchoneros ...