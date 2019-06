Abusava delle sue nipotine | arrestato 71enne di Fasano

Blastingnews

(Di martedì 11 giugno 2019) Ancora un caso di pedofilia. La vicenda raccapricciante, questa volta, si è verificata a, in provincia di Brindisi: un pensionatoha abusatosueper ben dieci anni. L'orco è statodai carabinieri in seguito alla denuncia di duetre bambine. La ricostruzione dell'orrore Stando alle dichiarazionibambine, i fatti sarebbero iniziati dieci anni fa. Ledi cui, due oggi di 10 anni e una di 14, sarebbero state abusate dal 2009 fino ad aprile 2019 durante i periodi in cui venivano affidate temporaneamente ai nonni. Le indagini da parte dei Carabinieri sono partite quando duebambine hanno fattoconfidenze alle maestre. Le insegnanti, in un primo momento, hanno ascoltato le bambine e le hanno rassicurate sul timore che avevano di non essere credute. Subito dopo, è scattata la denuncia. Le piccole hanno raccontato che ...

Agenzia_Ansa : Abusava delle tre nipotine da 10 anni, arrestato a #Fasano nel Brindisino nonno 71enne. Le bimbe hanno raccontano g… - fattoquotidiano : Brindisi, “abusava delle sue nipotine”: ai domiciliari un 71enne di Fasano - cristinapasque : RT @fattoquotidiano: Brindisi, “abusava delle sue nipotine”: ai domiciliari un 71enne di Fasano -