laragnatelanews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Creare Device che siano al livello dei migliori brand ma che abbiano come politica base l’accessibilità è l’idea, non solo commerciale, del Brandfin dalla sua nascita. Quest’anno poi, la filosofia del “lusso democratico”, dopo il rinnovo del suo logo, è una importante maturazione, uno sviluppo che va in una direzione ben definita, la diffusione. Con un’esperienza immersiva ultra-wide, batterie di lunga durata, prestazioni elevate e Android 9 Pie a bordo, arriva sul mercato la nuovaCollection di, composta daPro,e, a completamentogamma, l’inedito e attesoLite. Mancava davvero poco aper entrare in una fascia che fosse non solo economica, ma anche di elevata qualità e prestazioni. Oggi la svolta. Senza nessuna indecisione, ne timori reverenziali, possiamo affermare che i presupposti finalmente ci sono.Lite, è la ...

laragnatelanews : View3 Pro e View3 by Wiko “democratizzazione della tecnologia” - evyna : View3 Pro e View3 by Wiko “democratizzazione della tecnologia” - infoitscienza : Wiko View3, View3 Pro e View3 Lite arrivano in Italia con batteria a lunga durata -