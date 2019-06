Smart Home | con Iot Lab Politecnico Milano dialogano sistemi diversi

Promozione Amazon Smart Home : sconto del 30% sulla domotica per i clienti Alexa : Se hai già acquistato un prodotto Alexa, Amazon ti offre il 30% di sconto su un’interessante selezione di prodotti...

Smart Home - 7 gadget per rendere intelligente la tua casa spendendo poco : Il più grande limite allo sviluppo della Smart home è il conto salato da pagare per aggiornare e rendere moderni gli elettrodomestici di casa. Tra router, frigo, lavatrice e televisore, servono migliaia di euro per fare il salto definitivo nella nuova dimensione della casa: allora, la soluzione migliore non è buttare via i vecchi apparecchi ma cercare di farli evolvere, provando alcune alternative low cost che ti permetteranno di ...

Tado - ora i climatizzatori sono Smart e compatibili con Apple Homekit : Tado Controllo Climatizzazione Intelligente V3+ installato verticalmente Un lancio propiziatorio, quello di Tado per augurarci una (finalmente) calda stagione estiva. Da oggi anche in Italia arriva il suo ultimo dispositivo smart: Controllo Climatizzazione Intelligente V3+. Costa 99 euro e alla sua funzione principale, cioè convertire ogni condizionatore con telecomando a infrarossi in un oggetto connesso, l’azienda tedesca specializzata ...

Ora è possibile avviare le routine dalla Home degli Smart Display : L'ultimo firmware di Google Home è stato ampiamente diffuso ieri agli altoparlanti e agli Smart Display. Su Google Nest Hub è presente una nuova scorciatoia per avviare rapidamente le routine Google Assistant. Scorrendo verso il basso per accedere alla vista Home su Smart Display viene mostrato un nuovo collegamento routine che carica l'elenco delle macro impostate. Oltre a essere implementato su vari dispositivi Nest Hub, questa funzione è ...

Assistente vocale Smart Home : i migliori da comprare : Passa il tempo e la tecnologia è sempre più avanzata e diventa sempre più parte della nostra vita quotidiana: non è questo il significato di Domotica? Quella branca della tecnologia sviluppata per rendere la nostra leggi di più...

I dispositivi Smart Home ci stanno spiando? Per il controspionaggio c’è IoT Inspector : I prodotti smart sono un successo, ma a più riprese sono state evidenziate criticità relative alla privacy, in particolare il rischio che questi manufatti tecnologici possano spiare gli utenti. Un gruppo di ricercatori della Princeton University ha creato IoT Inspector, un’app web che consente di monitorare fino a 50 dispositivi per la smart home per vedere che cosa stanno facendo. IoT Inspector si installa da questo link, al momento è ...