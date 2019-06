Roma | ecco come cambiano i giallorossi con Fonseca | sarà 4-2-3-1

Roma - scelto il nuovo allenatore per la panchina giallorossa : ecco chi è il sostituto di Ranieri : La Roma ha trovato l’accordo con lo Shakhtar per liberare Paulo Fonseca, che diventerà dunque il nuovo allenatore giallorosso La Roma ha scelto Paulo Fonseca, sarà lui a sostituire Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Accordo raggiunto tra la società del presidente Pallotta e lo Shakhtar Donetsk che, secondo quanto riporta Gianlucadimarzio.com, riceverà un indennizzo di due milioni di euro per liberare il proprio ...

Ecco la situazione delle coperture vaccinali nei municipi di Roma : Benino a Roma Nord, male a Roma Sud. A tagliarla con l’accetta, è questa la situazione delle coperture vaccinali nella capitale. Per la prima volta Wired, con l’inchiesta Vaccini d’Italia, è riuscita a ottenere i dati da tutte e tre le Asl che operano sul territorio della Città eterna (qui tutti i dettagli su Roma). Numeri che hanno permesso di definire la situazione a livello di singoli municipi al 31 dicembre 2018 (relativa ...

Retroscena Roma - offerta a Ten Hag la panchina giallorossa : secco rifiuto dell’Ajax : Secondo i media olandesi, l’Ajax avrebbe rifiutato l’offerta della Roma per il proprio allenatore Ten Hag, che rimarrà dunque alla guida dei Lancieri La Roma ha provato a prendere Ten Hag, l’allenatore dell’Ajax. Secondo quanto riporta il ‘De Telegraaf’, i dirigenti sportivi del club giallorosso hanno fatto un tentativo per portare nella capitale il tecnico che ha portato i Lancieri in semifinale di ...

X Factor 13 - ecco i giudici : Malika Ayane - Samuel Romano - Sfera Ebbasta - Mara Maionchi : Dopo gli slittamenti degli ultimi giorni, arrivano i nomi dei giudici di X Factor 13, al via su SkyUno nell'Autunno 2019. A Mara Maionchi si aggiungono Samuel Romano dei Subsonica, Malika Ayane e Sfera Ebbasta. prosegui la letturaX Factor 13, ecco i giudici: Malika Ayane, Samuel Romano, Sfera Ebbasta, Mara Maionchi pubblicato su TVBlog.it 01 giugno 2019 12:02.

Tex - per i 70 anni del ranger ecco una mostra al festival del fumetto di Roma : di Massimo Arcangeli e Sandro Mariani In ristampe italiane di vecchi fumetti della Walt Disney sono scomparsi i riferimenti all’hobby della pesca di Pippo e Topolino, e sul n. 47 (gennaio 1997) della rivista Comic Art un lettore, Daniele Danese, ha segnalato che in un’altra ristampa di un albo disneyano (del 1974) si specificava che la birra bevuta da Topolino fosse analcolica sebbene in Italia, al tempo in cui uscì l’originale, di birra ...

Mirante e la sua teoria sull’annata della Roma : “ecco perchè abbiamo perso la corsa Champions” : Roma, Antonio Mirante è stato convocato in Nazionale dopo l’ottima annata in giallorosso dopo il flop di Olsen “I maggiori problemi della stagione sono stati la mancanza di continuità e gli infortuni. abbiamo fallito il maggior obiettivo, peccato“. Lo dice il portiere della Roma, Antonio Mirante, all’indomani della conclusione del campionato che ha visto il giallorossi fallire l’ingresso in Champions League. ...

Milano - fra i resti dell’antica città Romana anche la colonna del Diavolo : ecco perché si chiama così : Fra i numerosi resti della magnificenza d’età imperiale, Milano vanta una colonna del II secolo che nasconde una storia davvero particolare: parte di un ricco edificio probabilmente costruito da Massimiano, la colonna è visibile ancora oggi nei pressi della chiesa di Sant'Ambrogio. perché proprio qui il patrono di Milano lottò, e vinse, contro il Diavolo in persona.Continua a leggere

Pallanuoto - Final Six 2019 : Sport Management-Roma 14-6. Mastini in semifinale con la Pro Recco : Tutto secondo pronostico: anche senza l’infortunato Damonte e lo squalificato Luongo (squalifica ridotta, sarà in acqua in semiFinale) la Sport Management asfalta per 14-6 la Roma nel primo quarto di Finale della Final Six Scudetto della Serie A1 di Pallanuoto che si sta disputando a Trieste, e domani affronterà la Pro Recco. Questo risultato fa qualificare in Europa Posillipo ed Ortigia, protagoniste del secondo quarto di Finale di ...

Imen Chatbouri - l'atleta spinta giù a ponte Sisto a Roma : ecco il video che incastra il romeno : Un video incastrerebbe Stefan Iulian Catoi, il romeno 26enne accusato di aver ucciso l'ex atleta 37enne di origine tunisina Imen Chatbouri trovata morta nella notte tra il primo e il 2 maggio...

Alluvione Emilia-Romagna - il paradosso dell’Italia : dopo l’allarme siccità - ecco l’emergenza idrogeologica : E’ una “corrente” di centinaia di migliaia di litri al secondo, “quella che stanno sollevando le decine di impianti idrovori, accesi ininterrottamente dai Consorzi di bonifica Romagna e Burana per far defluire le acque di pioggia, riversatesi sui loro comprensori, provocando le piene dei corsi d’acqua“: lo spiega in una nota l’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque ...

Roma-Juventus - Allegri : “Il mercato fatelo voi. Ecco cosa ci sarà da decidere” : ROMA JUVENTUS Allegri- Massimiliano Allegri, intervistato ai microfoni di “Sky Sport” nel post gara di Roma-Juventus, ha analizzato il match di questa sera, focalizzando le sue attenzioni sul prossimo mercato. Il tecnico ha ammesso: “Si parla già di mercato? Il mercato lo lascio fare a voi. Ci incontreremo nei prossimi giorni con il presidente. Ci […] More

Florenzi e la Roma vogliono la Champions : “dobbiamo provare a vincere! CR7 e Messi? Ecco perchè sono diversi” : Florenzi, la lotta per la Champions e le differenze tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi: le parole del centrocampista della Roma alla vigilia della sfida contro la Juventus Alessandro Florenzi si prepara al big match di domani sera all’Olimpico contro la Juventus, ultimo treno per i giallorossi in corsa per il quarto posto che vorrebbe dire la qualificazione alla Champions League. “Se non è l’ultima chance, siamo lì. ...

Federer eliminato a Madrid - lo svizzero pensa già a Roma : “se ci sarò? Ecco quando deciderò” : Roger Federer non si sbilancia sulla sua partecipazione agli Internazionali d’Italia dopo l’eliminazione da Madrid per mano di Thiem Giornata amara per Roger Federer: il tennista svizzero è stato eliminato dal torneo ATP di Madrid dal giovane Thiem. Un match strepitoso, terminato al terzo set dopo oltre due ore di gioco, che ha visto il giovane austriaco avere la meglio e staccare il pass per le semifinali del torneo ...