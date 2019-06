Rimini | anziano si tuffa in mare per soccorrere  la moglie e poi muore

corriere

(Di lunedì 10 giugno 2019) Un 83enne, residente a Cassano Magnago (Varese), non ha retto la fatica ed è spirato dopo essere riuscito a trarre in salvo la compagna che non riusciva a rientrare a riva

