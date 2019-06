huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) “di merda, vieni qua che tiunain”. Sarebbero queste le parole che cinquedell’esercito fuori servizio in borghese avrebbero rivolto a unghanese di 29 anni in un bar pizzeria nei pressi della stazione di Bologna nella notte tra venerdì 7 e sabato 8. Lo riporta Il Resto del Carlino. ll gruppetto, probabilmente dopo avere alzato il gomito, ha insultato eil, ghanese di 29 anni, anche apostrofandolo con insulti razzisti (‘di m..., vieni qua che tiunain’, gli avrebbero detto), dopo che lui aveva chiesto loro di ricomporsi dato che avevano un atteggiamento molesto ... Il giovane, in Italia da circa 15 anni, lavora da tempo nel locale ...con due pugni - allo zigomo e al labbro - e un altro colpo gli sarebbe arrivato perché, nella ...

repubblica : 'Ti spacco una bottiglia in testa, negro di m...': Bologna, militari aggrediscono cameriere [news aggiornata alle 1… - gabrypez1 : RT @HuffPostItalia: 'Negro, ti spacco la bottiglia in testa'. Cameriere aggredito da 5 militari in borghese - diegocurcio1 : RT @HuffPostItalia: 'Negro, ti spacco la bottiglia in testa'. Cameriere aggredito da 5 militari in borghese -