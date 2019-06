Il presidente del Family Day è stato condannato per aver diffamato l' Arcigay

Albania - Socialisti al governo chiedono le dimissioni presidente della Repubblica : ‘Vuole annullare elezioni Amministrative’ : La maggioranza socialista di governo in Albania ha annunciato l’avvio delle procedure per la rimozione del presidente della Repubblica, Ilir Meta. Il sottosegretario per le relazioni con il Parlamento del Partito Socialista, Elisa Spiropali, ha spiegato che alla base della decisione dei politici guidati dal premier Edi Rama c’è la scelta del Capo dello Stato di annullare le elezioni amministrative in programma per il 30 giugno. Per ...

Il presidente dell'Anm - Pasquale Grasso - lascia Magistratura Indipendente : "Titanic va verso l'iceberg"" : “Così ci suicidiamo”. Con queste parole Pasquale Grasso, presidente (ormai sfiduciato) dell’Associazione Nazionale Magistrati ha provato a far cambiare idea ai suoi colleghi di Magistratura Indipendente. Riuniti in assemblea, stavano per votare la mozione con cui chiedevano ai tre loro togati del Csm autosospesi di riprendere le loro funzioni. Il suo appello non è bastato e così, dopo il documento congiunto ...

Sammy Basso nominato Cavaliere della Repubblica : l’esempio di coraggio premiato dal presidente Mattarella : Il coraggio di Sammy Basso e la sua voglia di fare luce sulla sua patologia di cui finora si sa molto poco, la progeria, non è passata inosservata dal presidente Sergio Mattarella che lo ha nominato Cavaliere della Repubblica. Una vita costellata di sfide superate, come quella che ha affrontato a febbraio, nel quale, contro il parere dei chirurghi americani, ha affrontato un’operazione al cuore al San Camillo di Roma grazie al ...

Paolo Tiramani - post-choc contro il leghista della presidente Arcigay : "Muori come Buonanno" : Augurio choc: la sorella del candidato di +Europa a Vercelli, Federico Bodo, ha auspicato al deputato leghista Paolo Tiramani di "fare la fine di Gianluca Buonanno". Tiramani, attuale il primo cittadino di Borgosesia si è sfogato così su Facebook: "Mi hanno dato del sessista per giorni ingiustamente

Terremoto Centro Italia - il presidente dell’Umbria : “E’ una beffa per i terremotati” : “Gli annunci roboanti della maggioranza giallo-verde si tramutano in una beffa per i terremotati del Centro Italia”: lo denuncia il presidente della Regione Umbria Fabio Paparelli. “Nonostante la Conferenza delle Regioni abbia approvato alla unanimita’ gli emendamenti allo ‘sbloccacantieri’, e che il presidente Giuseppe Conte a Norcia abbia assunto l’impegno di fare tutto il possibile per migliorare il ...

Squalificato ex presidente Federcalcio afgana : abusava delle calciatrici : Squalifica a vita per l’ex presidente della Federcalcio afgana Keramuddin Karim. Lo racconta il Corriere della Sera, una notizia che potrebbe far molto discutere. La sua colpa è avere abusato sessualmente di alcune giocatrici della Nazionale. Karim era stato provvisoriamente sospeso dal comitato etico della Fifa in seguito alle accuse formulate da cinque calciatrici afghane per atti di violenza sessuale commessi tra il 2013 e il 2018. ...

Commisso è già un "vero" tifoso della Fiorentina. Il neo presidente mostra una sciarpa anti-Juve : «Resterò qui altri 2-3 giorni, dovete darmi tempo di entrare in questo contesto. Il mondo non si è fatto in un giorno», esclama Rocco Commisso al suo primo, vero debutto come numero uno della Fiorentina. Eppure, a giudicare dalla foto scattata nel centro di Firenze in compagnia di alcuni tifosi, sem

Formigoni - confiscati 4 quadri. Il capitolo del “Disobbediente” sui dipinti regalati dal presidente di Ferrovie Nord : Quattro quadri antichi, dal valore complessivo di 70mila euro, sono stati sequestrati a Roberto Formigoni, ex presidente della Regione Lombardia. Quella segnalata dal Corriere della Sera, è l’ultima confisca seguita alla condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi per corruzione nel processo San Raffaele-Maugeri. Il suo legale, Mario Brusa, ha consegnato i quadri alla Guardia di Finanza, dopo gli agenti avevano già eseguito una serie di ...

Enrico Letta - Di Maio : “Lui presidente del Consiglio Ue? No - grazie. Solo curiosa e bizzarra fantasia” : Il governo M5s-Lega ha risposto no all’offerta di avere Enrico Letta alla presidenza del Consiglio europeo. E’ quanto riporta La Repubblica, secondo cui dinanzi alla certezza di perdere tutti gli incarichi attuali – presidenza del Parlamento (Antonio Tajani), guida della Bce (Mario Draghi) e Alto rappresentante della politica estera comunitaria (Federica Mogherini) – l’Italia avrebbe chiesto il portafoglio degli ...

Tour de France - il presidente della Federciclismo Di Rocco : “l’obiettivo di Nibali è quello di vincere in Francia” : Il presidente della Federciclismo ha parlato di quello che sarà l’obiettivo di Nibali al Tour de France Il secondo posto ottenuto nell’ultima edizione del Giro d’Italia è ormai alle spalle, Vincenzo Nibali si prepara adesso per il Tour de France, che scatterà da Bruxelles il prossimo 6 luglio. L’obiettivo dello Squalo sarà certamente quello di lottare per la vittoria, come sottolineato dal presidente della ...

