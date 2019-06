Il Codacons vuole vietare il fumo su tutte le spiagge della Sardegna

agi

(Di lunedì 10 giugno 2019) Parte la battaglia legale delper ottenere il divieto diinle. Negli ultimi anni si sono moltiplicate le ordinanze comunali che vietano ilin spiaggia. La- si legge in una nota - ha fatto da apripista al fenomeno, con moltissimi comuni, a iniziare da Stintino, che hanno vietato le sigarette in spiaggia, ma non è stato fatto ancora abbastanza per tutelare la salute dei bagnanti dai rischi connessi ale per difendere l'ambiente. L'associazione chiede che ilvenga vietato sulla totalità delleregione. Per tale motivo ilpresenta oggi una diffida alle Prefetturein cui si chiede, in virtù dei loro poteri, di ordinare alle amministrazioni comunali l'adozione di apposite ordinanze per introdurre divieti die di abbandono di prodotti da tabacco sulledi loro ...

