Grande Fratello 16 | Francesca de Andrè commenta l' ultimo post su Instagram di Giorgio

blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019)Tambellini, da sogno a incubo. Perdela finale del16 ancora una volta riserva una sorpresa negativa, sono gli ultimisudel suo ex fidanzato che l'ha tradita come da lei scoperto qualche settimana fa in un confronto di fuoco che ha portato la concorrente in crisi.Barbara d'Urso mostra gli scatti. In una foto Tambellini scrive "E' difficile far capire uno stato d'animo ... Sorrido tutti i giorni, la vita sempre sorprende..." mentre in un'altra il ragazzo si diverte con un drink in mano "Oggi è così... domani si vedrà".16,del'sudiTambellini: "Non ho visto un uomo distrutto dal dolore" 10 giugno 2019 23:05.

MediasetTgcom24 : Pausa in studio per #GF16. Tutte le immagini dal backstage sul sito e su twitter con l’hashtag #GfTgcom24live… - trash_italiano : Luca Onestini lancia un'altra frecciatina al Grande Fratello - MediasetPlay : Questa sera vi aspetta su #Canale5 o in streaming su @MediasetPlay la finale di #GF16: iniziamo a ripercorrere i pe… -