Fumo in spiaggia | Codacons chiede divieto in tutta Italia

Turismo : Bibione prima spiaggia in Italia libera dal Fumo : Con l’apertura ufficiale della stagione balneare lo scorso 15 maggio, Bibione ha stabilito le nuove regole ‘da spiaggia’ che accompagneranno gli ospiti della località veneta fino al 15 settembre. Moltissime anche quest’anno le ordinanze disciplinari emesse dal Comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) per tutelare non solo la salute e la sicurezza dei vacanzieri, ma anche il loro benessere e riposo. A confermarlo è uno dei principali ...

Fumo in spiaggia : Codacons chiede di estendere il divieto in tutta Italia : Parte la battaglia legale del Codacons per vietare il Fumo sulle spiagge di tutta Italia. Mentre infatti “è alta l’attenzione sul fronte plastica, con numerose amministrazioni che hanno adottato misure per rendere i litorali “plastic free”, sulla questione del Fumo in spiaggia la situazione attuale è a macchia di leopardo, e crea incertezze tra i cittadini e disparità di trattamento,” si spiega in una nota. “Se da un lato è ...

Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al Fumo in spiaggia : “Estendere il divieto a tutta Italia” : “Lampedusa e Linosa dichiarano guerra al fumo in spiaggia. Su tutte le spiagge del Comune sarà possibile fumare solamente in apposite aree dotate di posacenere“: lo rende noto il Codacons, secondo cui “Lampedusa e Linosa solo solamente due degli ultimi esempi della diffusione delle “no smoking beach” sul territorio italiano. Ormai sempre più comuni hanno dichiarato guerra al fumo in spiaggia, per ultimi, infatti, ...

Fumo - divieto in una spiaggia a Lampedusa : il Sindaco firma l’ordinanza : Scatta il divieto di Fumo in spiaggia a Lampedusa e Linosa. A partire dal 1 giugno, su tutte le spiagge ricadenti nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa saranno bandite le ‘bionde’. Lo prevede un’ordinanza firmata oggi dal Sindaco di Lampedusa e Linosa ,Totò Martello. “E’ consentito fumare soltanto nelle aree attrezzate – si legge ancora nell’ordinanza – e in ogni caso entro una distanza ...

Lerici dice stop a Fumo e plastica in spiaggia : Aurora Vigne È questo quanto deciso dal sindaco del borgo, Leonardo Paoletti. L'ordinanza del primo cittadino entrerà in vigore dal primo giugno Niente più sigaretta sdraiati sotto l'ombrellone o sul bagnasciuga su tutte le spiagge e scogliere di Lerici. È questo quanto deciso dal sindaco del borgo, Leonardo Paoletti. L'ordinanza del primo cittadino entrerà in vigore dal primo giugno e, oltre a voler liberare l'area dai mozziconi di ...