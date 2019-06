Blastingnews

(Di lunedì 10 giugno 2019) Oggi, lunedì 10 giugno, è in onda la finale del Grande Fratello 16 e verrà proclamato il vincitore. La prima concorrente ad essere statadalla Casa è stataPiamonte, perdendo la sfida contro Francesca De André ed Enrico Contarin. La nipote del grande Faber ha superato la sua prima nomination, arrivando in finale. Un risultato inaspettato e piuttosto contestato da parte del pubblico telespettatore che ha espresso il suo totale disaccordo. Anche Cristianoè rimasto piuttosto deluso dai risultati del televoto. Il pubblico eprotestano per l'uscita di"Non ci sto, èhaunstupendo" ha dichiarato Cristianoesprimendo il suo totale rammarico. La stessa sensazione è stata espressa anche dai telespettatori che hanno puntato il dito contro il televoto falsato del Grande Fratello 16. "Con tutto rispetto per ...

dododidi25 : @MoonEclipses Appunto..le % so leggerle anche io eh????..infatti Francesca doveva già uscire ad inizio puntata come p… - katiadiluna16 : Erica eliminata dal GF 16 e Malgioglio non ci sta: 'E' assurdo, ha fatto un bel percorso' - yuyuould : RT @contechristino: Erica è stata forse l'unica, almeno sul web, a crearsi un 'fanbase' in un'edizione che ha creato poca empatia tra il pu… -