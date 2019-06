Ebbene sì | i partiti al governo sono tre

huffingtonpost

(Di lunedì 10 giugno 2019) La graziosa fotografia domenicale (con tanto di cagnolini bianchi) del presidente Conte, l’intervista televisiva al ministro Moavero di Lucia Annunziata e le parole durissime del ministro Tria sui mini-bot noneventi casuali né svincolati tra loro,un coordinato atto politico, perfettamente in grado di configurare la nascita del terzo partito della coalizione di.Un partito fortissimo nei palazzi romani (alla luce del ridimensionamento elettorale del M5S e della scarsa penetrazione in quei contesti del mondo leghista), ben accolto dal mondo dell’informazione e assai gradito dalle principali rappresentanze economiche, siano esse espressione delle imprese che del sindacato (tutte realtà da sempre a loro agio con i governi tecnici).È un terzo partito svincolato da impegni elettorali (per ora) ma non per questo privo di una piattaforma ...

