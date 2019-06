Correre i rally per respirare Rachele sfida la fibrosi cistica

ilgiornale

(Di lunedì 10 giugno 2019) Sara Mauri Contro i pronostici, la giovane pilota alterna le corse ai lunghi periodi di cura. E raccoglie fondi per la ricerca U n salotto con pile di riviste di motori, un padre che correva in macchina, una bambina che aveva un sogno.voleva diventare pilota nonostante fosse affetta da una grave patologia genetica. «Mai, né io né i miei genitori avremmo pensato che sarei riuscita a diventare un pilota», dice. Mentre la sua passione per le macchine cresceva, si trovava ad affrontare i lunghi tempi per le cure della sua malattia: la. Sembra quasi di vederla, quando ignorava le bambole e giocava con le macchinine. OggiSomaschiniha 25 anni ed è pilota di. Una prova di forza, la sua. Battuta contro venti contrari, contro tutti i pronostici, contro la. E se c'è una cosa che colpisce è la sua determinazione. Ma anche ...

