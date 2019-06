blogo

(Di lunedì 10 giugno 2019) L'attesa è finita:debutta questa sera, lunedì 10 giugno, alle 21.15 in esclusiva su Skye in streaming su NOW TV. Laarriva in Italia sull'onda lunga del successo registrato in USA e in mezza Europa che l'ha fatta balzare al primo posto della classifica dei programmi tv dell'Internet Movie Data Base con un rating di 9,7/10, il più alto mai registrato finora da IMDB.al via su Sky: unadapubblicato su TVBlog.it 10 giugno 2019 10:30.

SerieTvserie : Chernobyl al via su Sky Atlantic: una miniserie dalla doppia anima, tutta da vedere - ZKandrotas : Chernobyl 2019, Official Trailer 2, Cernobylio avarija - ZKandrotas : Chernobyl 2019, Official Trailer/ Cernobylio avarija -