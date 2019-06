Autostrade A24 A25 | la Società Strada Parchi minaccia aumento pedaggi dal 1 luglio

abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 10 giugno 2019) L'Aquila -, gestore A24/A25, fa sapere che potrebbe scattare l'delle tariffe dal primo. ''Nove mesi fa decidemmo di congelare le tariffe,previsto per legge su tutte led'Italia. Da allora, nonostante i ripetuti tentativi da parte della Concessionaria, il Mit non è riuscito ad offrire una interlocuzione stabile per poter affrontare il tema che tanto preoccupa gli automobilisti non solo abruzzesi e laziali''. Quindi ''Se la situazione dovesse rimanere questa'', dal 1gli aumenti potrebbero scattare. leggi tutto

allnews24eu : Autostrade, vicino l'aumento del pedaggio di A24 e A25 - AllNews24 - Dal 1° luglio 2019 potrebbero aumentare le t… - theVerbavolant : @l_angiolini lo sapevo che tony non era bravo nemmeno in matematica lol #facciamorete #pedaggi - AngeloTani : RT @AngeloTani: #BUGIARDISERIALI Toninelli:”Grazie al duro lavoro fatto nel 2019,non scatterà nemmeno un centesimo di aumenti dei pedaggi… -