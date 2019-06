Tennis | record vincitori Slam | Roger Federer comanda con 20 | ma Rafael Nadal incombe a -2

Tennis - John McEnroe : “I record di Roger Federer sono più impressionanti di quelli di Rafa Nadal” : Il 39esimo capitolo della saga tra Roger Federer e Rafael Nadal, che ieri ha vinto in tre set la semifinale del Roland Garros 2019 sullo svizzero, è stata anche l’occasione per un mito del Tennis come John McEnroe per analizzare i due fuoriclasse, il loro rapporto di forza ed i loro incredibili record. Come sempre il 60enne ex Tennista nato a Wiesbaden in Germania, ma newyorkese da sempre, non ha usato mezze misure per compiere le sue ...

Tennis - Internazionali BNL da record : incassi per 13 - 2 milioni a Roma : Nella Sala Conferenze del Centrale del Foro Italico, il Presidente della Federazione Italiana Tennis, Angelo Binaghi, ha tenuto la tradizionale conferenza stampa conclusiva degli Internazionali BNL d’Italia 2019. Un’edizione da record nonostante il meteo avverso, che ha condizionato soprattutto la giornata clou del torneo, quella di mercoledì. «Nello sport contano i risultati e i dati […] L'articolo Tennis, Internazionali BNL da ...

Cecchinato sbatte su Garin - Grilli - . Sinner - under 18 da record - Cocchi - . Il grande Tennis torna a Roma con un torneo da 100 milioni - Pikler - ... : Di grande rilevanza la storica partnership con Bnl, da quest'anno molto focalizzata su ambiente ed economia circolare ». Invariato il montepremi del torneo, 4.872.105 euro per gli uomini e poco meno ...

Boom di incassi per Internazionali Tennis : già 10 milioni - si va verso record : Roma – Prosegue a ritmi altissimi la vendita dei biglietti per gli Internazionali d’Italia di tennis, in programma a Roma dal 12 al 19 maggio: la prevendita a oggi ha gia’ fruttato un incasso di circa 10 milioni di euro. “Il dato rappresenta l’80% di quanto vogliamo incassare in totale, ovvero la cifra di 12 milioni”, ha spiegato il presidente della Federtennis, Angelo Binaghi, nella conferenza stampa di ...

Tennis - Internazionali Roma già da record. Wild card per Azarenka e V. Williams : Roma - A poco più di una settimana dal primo incontro, gli Internazionali Bnl d'Italia , in programma a Roma dal 12 al 19 maggio, sono già da record. Migliaia i biglietti venduti, mai così tanti da ...

Internazionali d’Italia da record : incassi ed affluenza fanno sorridere il mondo del Tennis : Internazionali d’Italia, continuano ad arrivare ottime notizie dal botteghino romano, come confermato dal presidente della FIT Binaghi “I dati dell’ultim’ora della biglietteria ci dicono che siamo già al +11% rispetto allo scorso anno, abbiamo raggiunto in queste ore l’incasso totale della prevendita finale dello scorso anno e mancano ancora 8 giorni, che in media valgono 100mila euro al giorno. Mai a otto ...

Tennis - Roger Federer frantuma un nuovo record che apparteneva ad Agassi : Roger Federer sempre più nella storia del Tennis, lo svizzero ha superato Agassi in una speciale classifica che dimostra il suo strapotere Roger Federer non intende fermarsi, anzi, continua a stupire ed a frantumare record confermandosi il Tennista più forte della storia. Il fenomeno svizzero ha da poco superato Agassi nella classifica relativa alla permanenza nella Top-100 del ranking mondiale. Ben 1.020 settimane per King Roger, che ...