Salvini | Nessuno scontro con l' Ue Ma niente manovre alla Monti

“Salvini e Di Maio litigano perché nessuno vuole assumersi la responsabilità dei danni fatti” : Ospite di Tagadà su La7 il direttore Claudio Cerasa ha commentato l'attuale momento politico e le tensioni all'interno del governo. “La telefonata Salvini-Di Maio? Forse hanno sbagliato numero, forse è partita una telefonata su WhatsApp”. “Conte - ha proseguito - ha fatto il miracolo di mostrare

Rixi - Bonafede : “Nessuno scambio tra dimissioni e tenuta del governo”. Salvini : “Se si lavora - si va avanti” : È l’ora di pranzo quando arriva la notizia della condanna del viceministro ai Trasporti, il leghista Edoardo Rixi, a 3 anni e 5 mesi per peculato. Poco dopo, a distanza di pochi minuti, le agenzie di stampa rilanciano la notizia che il leghista rimette il suo incarico nella mani del leader Matteo Salvini e che il vicepremier del Carroccio ha accettato le sue dimissioni. Neanche il tempo per il M5s di chiedere che venga rispettato il ...

Matteo Salvini - Bechis svela i numeri sull'immigrazione che nessuno vuol scrivere : il documento : Il chiasso delle accuse contro Matteo Salvini che si è sollevato dopo l'ultimo sbarco di una nave ong, in questo caso la Sea Watch3 e i 47 disperati recuperati dagli scafisti che li trasportavano, ha fatto letteralmente sparire dalle prime, e successive, pagine di quotidiani e siti il lavoro sempre

Sea Watch - Di Maio : "In contatto con Conte" | Salvini : "Spero nessuno mi dica cosa fare" : Il ministro dell'Interno ribadisce il suo no allo sbarco. L'Onu, intanto, scrive al governo italiano: "Fermare il dl sicurezza bis". Moavero: "La lettera riceverà da parte del governo la dovuta attenzione"

Migranti - Salvini contro Conte : “Lo rispetto - ma nessuno può dirmi cosa fare - decido io” : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si rivolge nuovamente con toni duri al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sul tema dei Migranti: "È giusto rispettare le competenze di ciascuno, ma mi auguro che nessuno mi dica cosa fare, visto che ho dimostrato che l'immigrazione può essere gestita positivamente".Continua a leggere

Giuseppe Conte piega Matteo Salvini : "Nessuno escluso" - l'intervento sui migranti e la nota a tarda serata : A tarda sera, da Palazzo Chigi, arriva la stangata per Matteo Salvini e, in misura minore, Luigi Di Maio: "Giuseppe Conte non partecipa alla competizione elettorale e non si lascia certo coinvolgere nella dialettica che la sta caratterizzando", si legge nella nota ufficiale dello staff del premier.

Migranti - Salvini contro tutti : «Nessuno può darmi ordini - neanche Conte» : Salvini contro tutti. Il ministro dell'Interno, in diretta Facebook, sulla questione Migranti si è scagliato anche contro il premier Giuseppe Conte. «Nessun ministro e neanche...

Migranti - Salvini contro tutti : «Nessuno può darmi ordini - neanche Conte. M5S la smetta con i no» : Salvini contro tutti. Il ministro dell'Interno, in diretta Facebook, sulla questione Migranti si è scagliato anche contro il premier Giuseppe Conte. «Nessun ministro e neanche...

Salvini attacca sui migranti : «Nessuno può darmi ordini - nemmeno Conte» : Il ministro dell’interno su Facebook rivendica il suo ruolo di «uomo solo al comando» mentre la Ong Sea Watch si avvicina alle coste italiane

Salvini : per difendere Italia e italiani non ho paura di nessuno - porti restano chiusi : Roma – “Per i trafficanti di esseri umani i porti Italiani sono e rimangono chiusi. E se qualche procuratore vuole indagarmi o processarmi anche per questo, faccia pure! Per difendere l’Italia e gli Italiani, non ho paura di niente e di nessuno. #portichiusi”. Lo scrive su twitter Matteo Salvini. L'articolo Salvini: per difendere Italia e Italiani non ho paura di nessuno, porti restano chiusi proviene da RomaDailyNews.

Angela Merkel chiude le porte del Ppe a Matteo Salvini - ma nessuno le aveva chiesto nulla : Quelle della prossima settimana saranno elezioni europee «di grande importanza, un voto speciale», secondo la cancelliera tedesca Angela Merkel, la quale si dice «molto preoccupata per l' Europa». Per Frau Angela, giunta ormai quasi al termine della sua lunghissima parabola politica (si ritirerà pri

Matteo Salvini - rivolta dei giornalisti del Tg1 contro il leghista : "Nessuno spazio alle fesserie" : Anche la redazione del Tg1 ha protestato con Matteo Salvini, dopo il commento del ministro dell'Interno che aveva criticato i telegiornali delle 20 che "raccontano solo fesserie". Già in serata, il leader della Lega aveva incassato la dura reazione del direttore del TgLa7, Enrico Mentana, che in dir

Salvini si scaglia contro i tg : 'Dicono fesserie di cui non interessa niente a nessuno' : E' un Matteo Salvini che, dal palco di Legnano, si lancia in un comizio che racchiude i soliti temi, ma aggiunge novità a quelle che sono le argomentazioni che maggiormente lo hanno contraddistinto negli ultimi tempi. Il leader della Lega, infatti, ha manifestato in maniera polemica il proprio dissenso rispetto a quello che sarebbe il modo di trattare alcune notizie da parte di alcuni tra i maggiori telegiornali a livello nazionale. Sotto la ...

Lega ancora contro il Tg1 - Salvini dal palco di Legnano : “Dice fesserie che non interessano a nessuno - come Tg5 e TgLa7” : “Vi sfido: fate un esperimento, andate a guardare stasera i telegiornali,Tg1, Tg5 o La7. Non affronteranno nessuno degli argomenti dei quali stiamo parlando qui in piazza, ma parleranno solo di fesserie di cui non importa nulla a nessuno”. Lo ha detto a Legnago Matteo Salvini in un comizio. Il vicepremier è tornato quindi ad attaccare il tg1, già bersaglio dei leghisti nei mesi scorsi, a cui ora si aggiunge anche il telegiornale ...