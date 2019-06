Richiedente asilo aggredisce tabaccaio a Napoli | consegnato a polizia

L’incubo di Negzzia - modella e Richiedente asilo : «Dormo per strada perché non voglio fare la escort» : Negin Ahm, detta Negzzia, è una modella iraniana di 29 anni ed è molto seguita sui social: 120mila i suoi followers su Instagram. Ma la sua storia è molto diversa da quelle di altre modelle, influencer o aspiranti tali: l’Iran è infatti una nazione parecchio restrittiva per quanto riguarda la libertà delle donne, e Negin, con la sua educazione molto occidentale, questo problema lo ha pagato sulla sua pelle. Alcune sue foto particolarmente ...

In carcere il presunto procuratore ora Richiedente asilo : In carcere con l'accusa di avere truffato un calciatore della Mauritania con la promessa di fargli calcare i campi di gioco in Nepal. Gli scenari calcistici in cui è ambientata questa storia sono inediti, eppure è proprio il sogno della gloria attraverso un pallone che avrebbe spinto un aspirante campione a rivolgersi a un 'procuratore' senegalese pagando una somma convertibile dalla moneta locale in 4500 euro affinché gli organizzasse un ...

Padova : offre marijuana agli agenti in borghese - arrestato ghanese Richiedente asilo : Padova, 23 mag. (AdnKronos) - Nel primo pomeriggio di ieri gli agenti della Squadra Mobile, impegnati in uno specifico servizio antidroga all’interno dei giardini dell’Arena, sono stati avvicinati da un cittadino gambiano che ha loro offerto l’acquisto di 5 grammi di marijuana per 50 euro. Quando i

Rapina all'ufficio postale! Malvivente preso a cazzotti da un Richiedente asilo : È terminata con una colluttazione la Rapina all'ufficio postale di Ortelle (Comune in provincia di Lecce) in via Vittorio Veneto, avvenuta nella mattinata di lunedì 13 maggio che, stando alle prime informazioni, avrebbe anche fruttato pochi soldi (circa 200 euro). Intorno a mezzogiorno due malviventi, uno armato di un coltello e l'altro di una pistola (molto probabilmente giocattolo) hanno fatto irruzione nell'ufficio postale della ...

Richiedente asilo nigeriano sventa una rapina prendendo a pugni i malviventi armati di pistola : Un Richiedente asilo nigeriano ieri ha messo in fuga due rapinatori che stavano tentando di svaligiare un ufficio postale a Ortelle, in provincia di Lecce. I malviventi - armati di pistola e coltello - sono scappati con un bottino di appena 200 euro.Continua a leggere

Pesaro - Polizia Urbana multa un Richiedente asilo per accattonaggio : ma mendicare non è un reato : Il vicesegretario di Possibile, Andrea Maestri, ha denunciato un atto della Polizia Urbana di Pesaro che ha sanzionato un richiedente asilo di nazionalità nigeriana per aver chiesto l'elemosina in via Rossini. Tuttavia, la legge italiana non considera le pratiche di accattonaggio e mendicità come reati dal 1995.Continua a leggere

Richiedente asilo violentata - un arresto : AOSTA, 6 MAG - La polizia di frontiera ha arrestato al traforo del Monte Bianco un ventisettenne originario del Gambia, S.A.,, ex mediatore culturale, indagato dalla procura di Ragusa per violenza ...

Aosta - Richiedente asilo arrestato per aggressione a operatore di una cooperativa - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Aosta. Un richiedente asilo di ventidue anni è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di aver colpito un operatore di ...

Foggia - incendio nel ghetto di Borgo Mezzanone : muore giovane Richiedente asilo : Una terribile tragedia si è verificata la scorsa notte nel ghetto di Borgo Mezzanone, nel Foggiano, un'area abusiva che sorge sulla ex pista dell'Aeronautica militare, a poca distanza dal Centro Accoglienza Richiedenti asilo della cittadina. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, un incendio ha devastato un alloggio di fortuna, molto probabilmente occupato da un giovane cittadino di origine gambiana. Purtroppo nel rogo è andato ...