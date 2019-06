Paperino compie i suoi primi 85 anni Non tutti i Donald vengono per nuocere

ilfattoquotidiano

(Di domenica 9 giugno 2019) Erano gliin cui i tavoli da disegno degli studi Disney traboccavano di piccoli accessori affascinanti, versione materiale di inimmaginabili (per l’epoca) “fotosciòp”. Quello che oggi selezioniamo con un clic era allora riposto con ordine nei cassetti e andava preso a mano, uno per uno, dallo sfumino (meraviglia di matita in carta arrotolata per le sfumature) alle puntine di metallo disegnate da Walt in persona. Sulla scrivania, i fogli venivano fissati a un disco mobile (era più semplice ruotare quelli che la scrivania intera). I modellini dei personaggi, allora come oggi, sugli “spalti” di questo porto fantastico da cui salpare fino ai sogni del pubblico. Chicago 1901: nasce Walt e nel 1928, con un topo, diventa Disney. Ma è nel 1934 che nasce il papero che insegnerà a leggere ai miei figli, su un’isola. La casa affittata quell’estate è ...

