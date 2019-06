MXGP | GP Russia 2019 | risultato gara-2 Tim Gajser fa doppietta a Orlyonok e scappa in

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Tim(Honda) sapeva di non poter sprecare l’occasione e, infatti, si aggiudica anche-2 del Gran Premio didellasul circuito di. Dopo una-1 nella quale non aveva lasciato scampo a nessun rivale lo sloveno concede il bis anche nella seconda manche e, approfittando dei dolori di Tony Cairoli, lo scavalca in classifica generale con 13 punti di margine. Il siciliano della KTM, ancora alle prese con le ammaccature dopo la rovinosa caduta di ieri nel corso della qualifying race, fa quello che può nel corso di questa giornata, limitando i danni il più possibile, ma cedendo la vetta della graduatoria per la prima volta in stagione al rivale numero uno. Tim, quindi, vince-2 con il tempo di 33:31.603 con 5” sullo svizzero Arnaud Tonus (Yamaha) e 9.9 sul suo connazionale Jeremy Seewer (Yamaha). Quarta posizione per Tony Cairoli a ...

OA_Sport : #MXGP, #MXGPRussia 2019: Tim #Gajser fa doppietta anche a Orlyonok e scappa in classifica su #Cairoli - corsedimoto : MXGP RUSSIA - Tim Gajser fa doppietta e torna in testa a Mondiale dopo due anni. Giornataccia per Tony Cairoli ades… - DarioBuzzoni : RT @bandierascacch1: La #MXGP torna in gara in Russia, a #Orlyonok, ed ecco i risultati delle manche di qualifica: vittorie per Jorge #Prad… -