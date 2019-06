Motocross | GP Russia MXGP 2019 | Tim Gajser vince in gara-1 e va in testa al Mondiale

oasport

(Di domenica 9 giugno 2019) Timsi aggiudica-1 del Gran Premio die prolunga a quota 5 la sua striscia di vittorie di manche consecutive dopo le doppiette in Portogallo e in Francia. Lo sloveno della Honda è partito a razzo dal cancelletto di partenza ed ha portato a casa l’Holeshot, conducendo poi la corsa fino alla fine nonostante la costante pressione della Yamaha dello svizzero Arnaud Tonus, secondo sul traguardo a 2″7 di ritardo dal vincitore. Con questo successosi è portato inalla classifica delcon 6 punti di vantaggio sull’azzurro Tony Cairoli, relegato in dodicesima piazza nella prima manche dell’ottavo round stagionale a causa di una partenza sfortunata e del dolore alla schiena patito in seguito alla brutta caduta di ieri in Qualifying Race. Il fuoriclasse siciliano ha disputato unain crescendo dopo un avvio sfortunato in ...

