Meteo | ancora allerta caldo | temperature sopra i 35 gradi

(Di domenica 9 giugno 2019) Sono ore di grandein Sicilia e le previsioni non lasciano spazio se non alla prosecuzione dell’alta pressione in ulteriore rinforzo, che favorirà condizioni di tempo tipicamente estivo. Le previsioni sono di 3b.com. Continuerà a persistere cieli sereni o al più poco nuvolosi.in aumento con massime anche superiori ai 30/35°C.intenso sulla Sicilia interna dove si prevedono picchi di 38. A Palermo domani, lunedì 10 giugno, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Mare poco mosso. Nessunapresente. Nel settore climatico Conca d’Oro del Palermitano, in particolare, al mattino cielo ...

