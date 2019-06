Domanda commissario esterno Esame di Stato secondaria II grado | compenso base 911 euro

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) È da questi giorni possibile presentare istanza perall'dia.s.2018-2019 nella scuoladi IIinviandodi messa a disposizione compilando il modello che gli Uffici Scolastici Provinciali stanno pubblicando nei lori siti ufficiali. Il modulo deve essere inviato direttamente all'USP di riferimento. Ilè correlato alla distanza del luogo di residenza o servizio dalla sede dipartendo dalle sede dell'Ufficio scolastico provinciale da cui si viene convocati. Chi può fareL'incarico dipuò essere svolto dai docenti precari che: non hanno l'obbligo di presenziare agli esami ovvero non in servizio nelladi IIin servizio nelladi Isenza incarico su classi III insegnanti di sostegno senza incarico in classi terminali dellalaurea vecchio ordinamento o ...

