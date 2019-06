Amoruso su Sarri alla Juventus | ' Possibile ci sia la sorpresa | qualcosa non quadra'

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) Lanon ha ancora sciolto le riserve sul nuovo allenatore e i tifosi bianconeri sono in attesa di sapere chi prenderà il posto di Massimiliano Allegri. La maggior parte dei media vede Mauriziocome principale candidatopanchina dei campioni d'Italia. Domani su questo fronte potrebbe essere una giornata molto calda perchè il Chelsea dovrebbe definitivamente liberare il tecnico toscano a quel punto si capirà davvero se la Juve punterà su di lui. Intanto, in molti continuano ad avere dei dubbi e si domandano se davvero non ci possa essere unaper la panchina dei bianconeri. Anche Nicolaex giocatore juventino nutre qualche perplessità e ne ha parlato a Radio Kiss Kiss. L'ex attaccante bianconero ha risposto così sulla possibilità chepossa allenare la Juve: "Fino a due giorni fa ero convinto fosse Maurizio, ma c'èche non mi". ...

DarioSG77 : RT @TUTTOJUVE_COM: Amoruso: 'Sarri alla Juve? Possibile qualche sorpresa' - Arianna_82_ : RT @TUTTOJUVE_COM: Amoruso: 'Sarri alla Juve? Possibile qualche sorpresa' - Alex__Mirko : RT @_FinoAllaFine__: Amoruso: 'L'allenatore della Juve? Fino a 2 giorni fa ero convinto fosse Sarri, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Pos… -