Vicenza | uccide la ex a coltellate | ferisce un' altra persona e tenta di togliersi la vita

(Di sabato 8 giugno 2019) Una terribile tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio di oggi a Montegaldella, piccolo centro dei colli Berici in provincia di, dove una donna di 43 anni è stata brutalmente assassinata dal suo ex compagno, un uomo di 38 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, i due si erano separati da poco più di un mese, lui era andato a vivere in un'abitazione. Intorno alle ore 16:45 di oggi l'uomo si è recato dalla compagna per alcuni chiarimenti, ma la discussione sarebbe presto degenerata in una furibonda lite, conclusasi poi in tragedia. Al culmine della stessa il 38enne avrebbe preso un coltello, e poi ha cominciato a colpire la sua ex donna, inveendo anche con un': a quanto pare quest'ultimo, che è stato ferito, sarebbe il nuovo compagno della vittima. Delitto: l'assassino hato poi dilaSubito dopo aver compiuto ...

