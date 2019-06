Trooping the Colour | il compleanno della Regina Elisabetta | c' era anche Meghan Markle

Blastingnews

(Di domenica 9 giugno 2019) Dopo quattro settimane dalla venuta al mondo del piccolo Archie,si è mostrata in pubblico per prendere parte alla nota paratathe2019, che tutti gli anni festeggia gli anniII d'Inghilterra. La duchessa di Sussex ha sfoggiato un elegantissimo vestito Givenchy color blu notte, firmato da Clare Waight Keller (la medesima designer che a maggio dello scorso anno aveva realizzato l'abito per il matrimonio) abbinato ad un piccolo cappello di Noel Stewart. Per quanto riguarda l'acconciatura, ha optato per un semplice chignon basso ed ordinato. Lei ed il principe Harry hanno sfilato in carrozza nella parata ufficiale composto da 1400 militari, 400 suonatori e 200 cavalli....

Corriere : Il principe William e la duchessa Kate, circondati dai loro figli, si sono affacciati al balcone, come da tradizion… - infoitcultura : Trooping the Colour: la festa per celebrare il compleanno della Regina - infoitcultura : Trooping the Colour festeggia Elisabetta - Ultima Ora -