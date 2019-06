Sarri | vertice decisivo Ma la quota di Guardiola scende

Juventus - vertice decisivo per Sarri Ma la quota di Guardiola scende : vertice decisivo per il futuro di Maurizio Sarri in ottica Juventus. Marina Granovskaia, plenipotenziaria del Chelsea, e Fali Ramadani, rappresentante dell'allenatore... Segui su affaritaliani.it

Pedullà : «Oggi vertice a Milano per Sarri alla Juve» : Alfredo Pedullà, uno dei giornalisti più informati su quello che riguarda Maurizio Sarri, ha lanciato un nuovo aggiornamento sul suo sito personale. È previsto oggi a Milano l’incontro decisivo per il futuro di Maurizio che è, ed è sempre stato l’unica soluzione voluta dalla Juve. Dopo che gli accordi erano stati chiusi da settimane si attendeva solo il via libera del Chelsea per liberare il tecnico toscano, oggi a Milano dovrebbe ...