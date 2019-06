Pentathlon | Europei junior 2019 | Matteo Cicinelli decimo nel ranking round di scherma

oasport

A Pontevedra, in Spagna, si è tenuto oggi ildidella finale maschile deglidimoderno: il migliore degli azzurri è, attualmente, mentre tutti gli altri azzurrini sono nella parte bassa della classifica. Domani la conclusione della gara con le prove di nuoto, equitazione e laser run. Decima posizione per, con 20 assalti vinti e 15 persi, che totalizza 220 punti, mentre è 22° Riccardo Agazzotti, con 16 stoccate messe a segno e 19 subite, a quota 196. Più indietro Stefano Frezza, 27° con un bilancio di 14-21, a quota 184, infine Giorgio Malan è 33° con 11 vittorie e 24 sconfitte per un punteggio di 166. RISULTATI E CLASSIFICADIFINALE MASCHILE

