Migranti : nel 2018 richieste asilo in calo del 48% - permessi umanitari solo il 2% : "Complice la drastica diminuzione degli arrivi, dal primo gennaio al 31 maggio 2019, le richieste di asilo sono state 15.014 contro le 28.901 di un anno fa (calo del 48,05%)". Lo rende noto il Viminale, ricordando che le istanze pendenti al 31 maggio 2019 sono 64.216. Nello stesso periodo dell'anno precedente erano 135.337 (-52,55%). Quanto agli esiti delle istanze presentate dal primo gennaio al 31 maggio, l'11% ha ottenuto lo ...

Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 Migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore italiano ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

Ieri sera un rimorchiatore ha soccorso 62 Migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia : Ieri sera un rimorchiatore ha soccorso 62 migranti nel tratto di mare fra Libia e Sicilia. Inizialmente aveva fatto rotta verso Lampedusa, poi nelle prime ore di stamattina ha deviato il tragitto (non è chiaro se su indicazione o meno

Qual è quest'anno la situazione degli sbarchi di Migranti nel Mediterraneo : Il tema dei migranti è stato centrale nella recente campagna elettorale e continua a esserlo anche all'indomani dell'esito delle urne. Il voto italiano ha certamente premiato un partito, la Lega, con una linea molto netta sull'argomento. Recentemente, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha anche rivendicato di aver contribuito, tramite la politica dei porti chiusi, a ridurre drasticamente gli sbarchi e il numero di morti in mare. Tuttavia, ...

Migranti - l’Ue denunciata alla Corte penale internazionale : “Crimini contro l’umanità i morti nel Mediterraneo” : L’Unione europea è accusata di crimini contro l’umanità di fronte alla Corte penale internazionale dell’Aja, per responsabilità nella morte di migliaia di Migranti annegati nel Mediterraneo e nelle uccisioni nei campi di detenzione in Libia. La denuncia, presentata da un gruppo di avvocati provenienti da diversi paesi, ipotizza la consapevolezza delle autorità europee nella creazione di quella che è la “rotta migratoria ...

Nuovo sbarco a Lampedusa! 73 Migranti salvati in mare riportati nelle carceri libiche : Le 73 persone che erano a bordo di un barcone naufragato ieri al largo della Libia sono state salvate dalla Guardai costiera libica, e portate nel centro di detenzione di Tajoura. Tra loro c'erano anche 8 bambini e 20 donne. Una ventina persone potrebbero aver perso la vita nel naufragio di ieri, al largo delle coste della Libia. Ma il numero delle vittime non è ancora chiaro. Alcuni dei naufraghi che sono stati recuperati dalla Guardia costiera ...

Gravi colpe nella gestione dei Migranti - l’Ue denunciata per crimini contro l’umanità all’Aia : «crimini contro l’umanità»: è il capo d’accusa contenuto in una denuncia contro l’Unione Europea e gli Stati membri che hanno svolto un ruolo di primo piano nella crisi dei rifugiati, Italia, Germania e Francia. La denuncia è stata presentata alla Corte penale internazionale dell’Aia (CPI) e contenuta in un documento lungo 245 pagine. Lo scrivono i...

Migranti : 70 sbarcati nel Tarantino : I porti saranno anche chiusi, ma le spiagge son difficili da controllare e così stamattina una settantina di Migranti è sbarcata nel Tarantino, per la precisione a Torre Colimena, marina di Manduria, in provincia di Taranto. Hanno raggiunto a nuoto la spiaggia della Salina dei Monaci e a quanto pare alcuni di loro si sono allontanati a piedi lungo il litorale, mentre altri sono stati fermati e dei gruppi sono stati avvistati a San Pietro di ...

Migranti - in 70 sbarcano nel Tarantino : 16.49 Sono una settantina i Migranti sbarcati sulla spiaggia di Torre Colimena,a Manduria, nel Tarantino. Si tratta di uomini adulti e qualche minorenne, probabilmente di nazionalità pakistana. Fermati sulla litoranea dai Carabinieri sono stati accompagnanti provvisoriamente nello stadio comunale di Avetrana in attesa di essere trasferiti nell' hot spot di Taranto.

Naufragio nel Mediterraneo : 38 Migranti salvati - tra cui 9 bimbi. Si cercano dispersi : Un'altra tragedia in mare. Organizzazione internazionale per le migrazioni e la Guardia costiera libica hanno comunicato sui loro profili Twitter l'avvenuto recupero in . are di 38 superstiti, tra cui 9 bambini. Ma ci sarebbero delle vittime. Le operazioni di ricerca e soccorso sarebbero ancora in corso.

Migranti - soccorso gommone con 100 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo è morta una bimba.. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie». Il comunicato della Marina: «Nessuna vittima a bordo»

Migranti - soccorso gommone con 90 persone. Le Ong : «ritardi nell’intervento - morta una bambina» La Marina : «Non risultano vittime» : L’allerta lanciata da diverse associazioni: a bordo ci sarebbero tra gli 80 e i 90 Migranti tra cui 15 bambini. Una è morta. Saving Humans: «Il pattugliatore italiano era nelle vicinanze ma ha aspettato». Salvini: «Accuse infondate e diffamatorie»

Migranti - Ong : gommone in difficoltà nel Mediterraneo - una bambina sarebbe morta : Continua l'emergenza legata ai Migranti, ed è delle ultime ore la notizia di un'altra tragedia che si sarebbe verificata al largo della Libia, dove un gommone con 80-90 persone a bordo sarebbe ormai da diverse ore in difficoltà. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, una bambina di cinque anni sarebbe morta. A lanciare l'allarme è stata la Ong Alarm Phone sul suo profilo Twitter, dove si informa della grave situazione che è costretta ...

Europee : exploit Lega a Ventimiglia - nella città dell'emergenza Migranti : Fabrizio Tenerelli nella città simbolo dell’emergenza umanitaria degli ultimi anni, il partito di Salvini ha conquistato il 44,54 per cento, un risultato ancora più in alto rispetto al 39,9 per cento ottenuto in provincia di Imperia Sembrerà assurdo, ma a Ventimiglia la campagna elettorale della Lega alle Europee l’hanno fatta i migranti. nella città simbolo dell’emergenza umanitaria degli ultimi anni, il partito di Salvini ha ...