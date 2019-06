Melania e Chris | coppia di lesbiche aggredita su un bus a Londra

"Non abbiamo paura di far vedere al mondo che siamo lesbiche". Melania e Chris raccontano l'attacco omofob : “Non abbiamo paura di far vedere al mondo che siamo lesbiche”. Melania commenta così ai microfoni della Bbc l’episodio che l’ha coinvolta insieme alla sua fidanzata Chris. Le due ragazze, 28 e 29 anni, sono state aggredite e picchiate su un autobus di Londra per essersi rifiutate di baciarsi. Chris ha rivelato i dettagli dell’aggressione, descrivendo come una banda di ragazzi ha visto che erano una ...