LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 7-5 4-5 | Roland Garros 2019 in DIRETTA | controbreak del

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Ancora una stecca di rovescio di30-15 Spettacolare rovescio lungolinea di30-0 Gran prima di15-0 Spinge con il dritto, pallonetto difensivo lungo di. Quattro ore di gioco (in due giorni) 4-5 BREAK: clamoroso sullo Chatrier, l’austriaco praticamente si fa il break da solo sbagliando di rovescio e consegna al serbo un salvataggio nel quale forse neanche sperava più! Vantaggio, palla break: dritto lungo di tre metri giocato da40-40 Ancora un errore didi rovescio, lo spedisce in corridoio con tantissima tensione addosso! Finale drammatico di match, ammesso che sia finale 40-30 MATCH POINT: l’austriaco si trova in mezzo a una folata di vento e non la controlla, rovescio in rete nel tentativo di togliersi la palla dal corpo sulla risposta 40-15 ...

zazoomnews : LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 2-1 Roland Garros 2019 in DIRETTA: reazione del serbo break nel terzo game del quar… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 4-5 Roland Garros 2019 in DIRETTA: l’austriaco recupera il serbo serve per restare… - zazoomnews : LIVE Djokovic-Thiem 2-6 6-3 5-7 7-5 1-4 Roland Garros 2019 in DIRETTA: l’austriaco avanti di un break nel quinto se… -