La prostituzione non c' entra niente con la libertà sessuale | avverte la Consulta

prostituzione - Consulta : "non è mai atto libero" : La Prostituzione "libera" non può esistere. Questo è stato stabilito dalla sentenza n. 141 della Corte Costituzionale, chiamata in causa dai giudici della Corte d'Appello di Bari che avevano chiesto una valutazione di legittimità costituzionale della Legge Merlin. La questione di legittimità è stata sollevata in un noto processo, quello riguardante il caso delle cosiddette 'escort' che Gianpaolo Tarantini e Massimiliano Verdoscia presentarono ...

Legge Merlin - per la Consulta “la libertà sessuale è un diritto ma non giustifica il favoreggiamento della prostituzione” : Secondo la Corte costituzionale, la scelta di “vendere sesso” è quasi sempre determinata da fattori che limitano e condizionano la libertà di autodeterminazione dell’individuo, anche nell’attuale momento storico e al di là dei casi di “prostituzione forzata”. In questa materia, lo stesso confine tra decisioni autenticamente libere e decisioni che non lo sono è spesso labile. È, questo, il senso della ...

La Corte costituzionale ha deciso : la prostituzione libera non esiste : Per la Corte costituzionale la scelta di prostituirsi non è mai libera perché, anche se può iniziare con una decisione volontaria, è un'attività che degrada e svilisce la persona e ne mette a rischio la salute. La Consulta ha salvato così la legge Merlin, che dal 1958 ha abolito la prostituzione in Italia.Continua a leggere

GESSICA LATTUCA - AMICA INDAGATA PER prostituzione/ La mamma "Non era una prostituta" : Possibile svolta nel caso riguardante la scomparsa di GESSICA LATTUCA, ma la mamma rimanda al mittente le accuse di PROSTITUZIONE

Salvini - l’ironia di Crozza : “Confonde amore con prostituzione. Non è che ha speso troppo per le fidanzate?” : Nella consueta copertina di Che fuori tempo che fa di Fabio Fazio, su Rai1, Maurizio Crozza parla dei casi di “balconite” che attanagliano la Lega: “È una malattia recente la moda di contestare i comizi di Salvini con degli striscioni sui balconi. A Bergamo sono arrivati i pompieri e l’hanno tirato giù con la gru. Se lo fanno per tutti magari è comodo. Quando c’è l’allerta pioggia chiami il 115 ...

La droga? Salvini : “Meglio legalizzare la prostituzione - l’amore non fa male” : La droga fa male, se bisogna legalizzare o liberalizzare qualcosa, parliamo invece della prostituzione, visto che far l’amore fa bene sempre e farlo in maniera protetta e controllata medicalmente e sanitariamente». Lo ha affermato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante un comizio a Montegranaro, dopo le polemiche di queste ultime ore sull...

Il libro. Ecco perché il sex work non esiste : 8 luoghi comuni sulla prostituzione : CINICO È quantomeno cinico considerare lo sfruttamento del corpo delle donne come una economia "sommersa" da far emergere, per partecipare anch'essa alla crescita del Pil. "Ce lo chiede l'Europa", è ...