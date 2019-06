E3 2019 di Bethesda ai nastri di partenza | tutte le previsioni della conferenza

optimaitalia

(Di sabato 8 giugno 2019) È praticamente tutto pronto per l'E3di. Per la quinta volta consecutiva, la casa di Fallout e The Elder Scrolls sarà infatti tra i grandi protagonistifiera videoludica più importante dell'anno, che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 11 giugno. Prima di allora i "big" di settore terranno le loro tradizionali conferenze, in cui deliziare stampa e pubblico di appassionati con tanti titoli in arrivo nei prossimi mesi - se non addirittura anni. Dopo aver snocciolato ledell'EA Play- media briefing di Electronic Arts -, tocca quindi all'E3ditenere banco. Quest’anno ci sarà molto su cui riflettere e speculare, tra cui il futuro di titoli in evoluzione come The Elder Scrolls Online o Fallout 76 e possibili seguiti dei marchi più famosicasa. Oltre alle certezze già confermate dalla compagnia, alcune ...

