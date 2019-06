Bologna | “negro | ti spacco una bottiglia in testa” | cameriere aggredito da militari in

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) “Negro di merda, vieni qua che tiunain testa”. Sono queste le parole che cinquedell’esercito fuori servizio sono accusati di avere rivolto a unghanese di 29 anni. Il giovane, che lavora in un bar pizzeria davanti alla stazione di, ha raccontato di essere statoper aver rimproverato iperché ubriachi e molesti. Nella colluttazione il ragazzo è rimasto lievemente ferito. La polizia è intervenuta e ha identificato i presenti mentre i, in borghese, sono stati rintracciati dalla polizia poco dopo. Per ora, nessuno dei cinque risulta denunciato ma ci accertamenti sono in corso. L’episodio è avvenuto la scorsa notte nel locale dove il giovane, in Italia da circa 15 anni, lavora da tempo. L’aggressione, secondo quando ha dichiarato il, è cominciata dopo aver detto ai cinque...

repubblica : 'Ti spacco una bottiglia in testa, negro di m...': Bologna, militari aggrediscono cameriere [news aggiornata alle 1… - LorenzoGhezzi2 : RT @repubblica: 'Ti spacco una bottiglia in testa, negro di m...': Bologna, militari aggrediscono cameriere - theamazer : 'Ti spacco una bottiglia in testa, negro di m...': Bologna, militari aggrediscono cameriere -… -