Un amico di Noa | «Voleva farla finita già a 11 anni»

(Di venerdì 7 giugno 2019) «Il dolore psicologico può essere più feroce di quello fisico. Il suo è stato insopportabile». Undi Noa Pothoven, Daan Brouwer, studente di fisioterapia di 22, venerdì ha visto per l’ultima volta la diciassettenne olandese, morta domenica: era il giorno in cui lei ha smesso di assumere cibo. «Era già sedata. Parlava con un filo di voce, sorrideva mestamente, era serena», ha raccontato all’inviato di Repubblica. «Mi ha dato l’idea di essere molto serena al pensiero che di lì a poco sarebbero cessate le sue sofferenze». Lui, invece, non si dà pace: «Se n’è andata via troppo presto e perché c’erano sicuramente altre strade da percorrere per salvarle la vita». A lui, Noa parlava del suo dolore, ma «non mi ha mai parlato né del suo stupro né delle molestie sessuali che aveva subito. Mi raccontava invece delle terribili conseguenze della sua malattia psichica. Ciò che la faceva ...

