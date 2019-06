Shenmue III per Xbox One? Deep Silver smentisce il rumor

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Ilsecondo cuiIII sarebbe in dirittura d'arrivo anche suha fatto il giro dei social in queste ore.Come riporta Wccftech, un utente di ResetEra ha pubblicato una parte di codice sorgente del sito ufficiale adibito ai preordini. In questo codice si nota la dicitura ".png" che indicherebbe appunto il logo della console di Microsoft.Purtroppo le speranze dei possessori disi sono spente quasi subito. Non è passato molto tempo prima della risposta dell'editore, il quale, rispondendo ad una domanda di un utente su Twitter ha smentito la notizia.Leggi altro...

