Sea Watch | Asso 25 attracca a Pozzallo | porti sono aperti

Migranti - Procura Palermo indaga su Viminale per no a Sea Watch 3 : Assume aspetti giudiziari la vicenda della Sea Watch 3, ovvero sono sotto esame da parte di tre procure le procedure seguite dal Viminale in merito alle operazioni di soccorso e sbarco dei Migranti alla deriva nel Mediterraneo. indaga la Procura di Palermo, mentre altre inchieste sono in corso - per fatti precedenti - a Catania ed Agrigento. La notizia viene diffusa con evidenza dal sito web del quotidiano Avvenire. Sono stati gia' acquisiti ...

Migranti - nuovo allarme della Sea Watch : "Barcone in difficoltà in Libia" : Mauro Indelicato Il gommone mostrato sul tweet della Sea Watch Sul posto sta operando la guardia costiera libica: l'episodio testimonia l'incremento delle partenze dalla Libia grazie anche all'avanzare della bella stagione Questa volta l’allarme viene dall’ong Sea Watch: nel profilo Twitter dell’organizzazione, si fa presente il possibile nuovo naufragio al largo della Libia. “Gommone in avaria con almeno 80 persone avvistato da ...

Migranti : gommone disperso - Sea Watch teme "molti dispersi e annegati" : Nuovo dramma in corso nel Mediterraneo, di fronte le coste libiche: secondo l'ong Sea Watch, l'aereo delle ong Colibrì ha avvistato a circa 52 miglia nautiche dalla città libica di Carabulli, un gommone sgonfio. "Ci sono molte persone in acqua, un'alta probabilità di persone disperse e annegate. lanciato il MayDay Relay: raccolto da 2 mavi mercantili e dalla Guardia Costiera libica, che ora è sul posto" NAUFRAGIO IN CORSO ...

Procura di Agrigento dissequestra la nave Sea Watch : La nave Sea Watch 3 è stata dissequestrata. L'imbarcazione della omonima ong tedesca, battente bandiera olandese, era stata sequestrata per decisione della Procura di Agrigento, in concomitanza con lo sbarco a Lampedusa di 47 migranti naufraghi, la sera del 19 maggio, con decisione appresa da un contrariato ministro dell'Interno Matteo Salvini, che si era opposto allo sbarco, in diretta tv. La ong ha pubblicato su Twitter il "decreto di ...

Salvini : "Su Sea Watch procura buonista". E sul taser a Milano : "Non capisco astensione M5S" : Matteo Salvini oggi ha commentato due delle news più calde delle ultime ore. La più recente è quella del dissequestro della Sea Watch da parte della procura di Agrigento. Su questo punto il ministro dell'Interno ha detto:"Continua la politica buonista di alcune procure: dopo Firenze anche Agrigento. Non mi stupirebbe l'apertura di un procedimento penale a mio carico da parte del tribunale dei ministri di Catania" ...

Sea Watch - nave dissequestrata. Legali ong : “Basta con diffamazioni da parte di Salvini” : Su disposizione del procuratore aggiunto di Agrigento, Salvatore Vella e del pm Cecilia Baravelli, la ‘Sea Watch’ è stata dissequestrata. Lo scorso 18 maggio, nonostante l’avvertimento del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, di non entrare nelle acque territoriali italiane, la nave della ong tedesca era attraccata a Lampedusa con a bordo 47 migranti soccorsi in acque libiche. In quanto corpo del reato, la Sea Watch era stata posta sotto ...

