Roland Garros 2019 | il torneo di doppio misto va a Latisha Chan ed Ivan Dodig

15-0 Federer stecca la risposta. 1-0 Comincia bene Federer. AD-40 Ancora un buon servizio: la risposta scappa via. 40-40 Buona prima dell'elvetico. 30-40 palla BREAK NADAL! Lo spagnolo danza in campo e piazza il diritto incrociato. 30-30 ...

4-5 break NADAL! Palla corta prevedibile e chiusura a rete! Servirà per il set al cambio campo. 40-AD CHE GRINTA DI NADAL! Federer tiene a stento lo scambio e Nadal lo perfora mettendolo fuori tempo. 40-40 Nuovo errore di rovescio: parità pericolosa. 40-30 ...

4-3 Federer conduce il secondo parziale. 40-15 Nadal prova il cross di diritto: fuori di poco. 30-15 DEMIVOLÈE DI FEDERER! Lo svizzero attacca e poi chiude sotto rete di rovescio. 15-15 Federer sale in cattedra con un diritto diagonale. 0-15 Risposta ...

VIDEO Vondrousova-Konta - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - la ceca vince in due set : Marketa Vondrousova ha sconfitto Johanna Konta per 7-6 6-5 e si è così qualificata per la Finale femminile del Roland Garros 2019 dove affronterà l’australiana Ashleigh Barty, la ceca ha dimostrato una netta superiorità sulla terra rossa di Parigi ed è così riuscita a imporsi con grande autorevolezza meritandosi l’accesso all’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

40-15 Buona prima di Nadal 30-15 Lungo scambio al termine del quale sbaglia il dritto in diagonale Federer, mentre il vento non se ne va (ma entrambi son riusciti a gestirlo meglio) 15-15 Il nastro porta via la volée alta di rovescio a Nadal, che stava per ...

VIDEO Barty-Anisimova - semifinale Roland Garros 2019 : highlights e sintesi - l’australiana vince in rimonta : Ashleigh Barty ha sconfitto Amanda Anisimova per 6-7, 6-3, 6-3 e si è così qualificata alla Finale femminile del Roland Garros 2019. L’australiana è riuscita a sconfiggere la next gen statunitense in rimonta e ha così guadagnato il pass per l’atto conclusivo del secondo Slam della stagione. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di Barty-Anisimova. VIDEO highlights Barty-Anisimova, semifinale Roland Garros ...

0-30 Spinge Nadal con il dritto, Federer non riesce a controllare il suo 0-15 Viene a rete sulla seconda Federer, ma sbaglia la volée alta di rovescio 2-0 BREAK FEDERER: lo svizzero aggredisce Nadal e lo costringe a sbagliare con il rovescio in ...

15-0 Il nastro accomoda la palla a Federer, che conclude con una palla corta Inizia il secondo set. Al servizio Federer. 3-6 SET NADAL: PAZZESCO rovescio a chiudere questo primo parziale! Vantaggio Nadal, secondo set point: gran scambio al termine del quale ...

3-5 Nadal, tiene il servizio Federer con lo spagnolo che non trova la palla con il dritto, ma ora andrà a cercare di chiudere il primo set. 40-0 Servizio e dritto di Federer un po' particolare, ma pur sempre efficace 30-0 Ace numero tre di ...

40-40, 4a parità: CHE SCAMBIO! Palla corta di Federer, Nadal ci arriva, ne nasce uno scontro a distanza ravvicinata, quasi da doppio, vinto dall'iberico Vantaggio Federer: gran prima al centro dello svizzero 40-40, 3a parità: servizio e dritto di ...

Barty-Vondrousova - Finale Roland Garros 2019 : data - programma - orario d’inizio e tv. Come seguire la partita in diretta streaming : Ashleigh Barty e Marketa Vondrousova si affronteranno nella Finale femminile del Roland Garros 2019 che andrà in scena sabato 8 giugno sulla terra rossa di Parigi. L’australiana ha avuto la meglio sulla statunitense Anisimova per 2-1 mentre la ceca ha liquidato la britannica Konta in due rapidi set e così le due tenniste andranno a caccia della conquista del secondo Slam della stagione, per entrambe si tratterebbe di una prima volta ...

Roland Garros 2019 : Ashleigh Barty vola in finale a Parigi. La giovane Anisimova cede in tre set : E’ dunque l’australiana Ashleigh Barty a staccare il biglietto per la finale di Parigi al Roland Garros 2019 del tabellone femminile. La numero 8 del mondo ha superato la giovane 17enne statunitense Amanda Anisimova (n.51 del ranking) con il punteggio di 6-7 (4) 6-3 6-3 al termine di un incontro ricco di alti e bassi in 1 ora e 55 minuti di partita. Barty l’ha spuntata con grande determinazione, giocando meglio nei due parziali ...

40-30 Prende il comando dello scambio Federer, ma sbaglia il dritto mettendolo in rete 30-30 Rovescio in rete di Federer, tenuto comunque lontano da Nadal 15-30 Che volée di Federer! Puro istinto per giocarla di rovescio e farla terminare sulla riga dopo ...

Roland Garros 2019 : prima finale Slam per Marketa Vondrousova - battuta Johanna Konta in due set : La mancina ceca Marketa Vondrousova è stata la prima a qualificarsi per la finale femminile del Roland Garros 2019, al termine di un incontro durato un’ora e 45 minuti ha battuto col punteggio di 7-5 7-6 la britannica Johanna Konta. L’inizio è terrificante per Vondrousova che nel primo game perde il servizio a zero buttando un rovescio in mezzo alla rete e commettendo due doppi falli consecutivi. L’emorragia si arresta dopo dieci punti ...