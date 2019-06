‘No a discarica in via di Salone’ | Ghera e Ottaviano affianco cittadini contro questa

romadailynews

(Di venerdì 7 giugno 2019) Roma – “La Giunta 5 Stelle ha dimostrato ampiamente la grande incapacita’ nella gestione dei rifiuti, con una citta’ abbandonata nell’emergenza da tempo e un’azienda come Ama lasciata senza guida e vertici da mesi. La scelta del Campidoglio di optare come siti di trasbordo viale Ave Ninchi a Talenti, Saxa Rubra, via di Tor Bella Monaca e via delle Testuggini a Trigoria non ci sembrano soluzioni adatte visto che nessuna di queste opzioni e’ funzionale alla funzionalita’ pensata dall’amministrazione”. È quanto dichiarano in una nota congiunta gli esponenti di Fdi, Fabrizio, capogruppo alla Regione Lazio, e Gianni, capogruppo nel Municipio IV. “Un’altra scellerata ipotesi dei grillini vorrebbe portare i rifiuti in via di Salone sulla Tiburtina, nella zona del Tecnopolo, un’area gia’ ...

