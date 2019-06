Marcia Cross | l' attrice di Desperate Housewives | Non mi vergogno del mio

ilgiornale

(Di venerdì 7 giugno 2019) Alessandro Zoppo L’ha scoperto nel 2017 di avere un tumore dell’ano: come suo marito, colpito da un cancro alla gola, ha lanciato un appello in tv pro-vaccinazioniha lanciato una campagna pro-vaccinazioni nel corso della sua apparizione al programma CBS This Morning. Ospite del dottor Jon LaPook, l’diha voluto condividere con il pubblico la sua storia e quella di suo marito: lei ha lottato e vinto contro un cancro all’ano, il marito Tom Mahoney ha invece sconfitto un tumore alla gola. La malattia dellaè stata causata dall’HPV, l’infezione da papilloma virus che, secondo i dati più recenti, è alla base dell’insorgenza di numerosi tumori oltre a quello della cervice uterina. L’ha voluto fare da testimonial per sensibilizzare tutti i genitori a vaccinare le giovani generazioni contro il virus, che ha ...

AndreaAAmato : L’attrice Marcia Cross annuncia di avere un cancro causato dal Papilloma virus @MedicalFactsIT #medicalfacts… - robertapagnini : RT @LaStampa: L’attrice di Desperate Housewives Marcia Cross si ammala di tumore e lancia un appello pro-vaccino - lucia25968868 : RT @LaStampa: Marcia Cross, la Bree van de Kamp di Desperate Housewives, ha avuto un tumore causato dal virus Hpv. -