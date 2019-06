Live-Non è la d’Urso in onda fino a luglio | Mediaset ha chiesto più puntate

Live Italia-Mali 2-2 - Mondiali Under20 2019 in DIRETTA : le Aquile non mollano e Camara pareggia ancora! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La preview della sfida tra Italia e Mali–Il tabellone del Mondiale U20– Il programma della sfida odierna–La vittoria contro la Polonia 83′ PINAMONTI!!!! SU RIGORE L’ITALIA TORNA IN VANTAGGIO!!!! 3-2 AZZURRI!!! 82′ Astuto il #9 a farsi rincorrere dal portiere, ma il Var dovrà confermare tutto. 81′ RIGORE! RIGORE ITALIA! Koita atterra Pinamonti in ...

Live Djokovic-Thiem 1-0 - Roland Garros 2019 in DIRETTA : il serbo non ha problemi al servizio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo della semifinale – La presentazione delle semifinali – Djokovic vince contro Zverev nei quarti – Thiem domina contro Khachanov CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA SEMIFINALE DEL Roland Garros 2019 FEDERER-NADAL DALLE 12.50 15-40 PASSANTE DI THIEM DI ROVESCIO! Nole non trattiene sotto rete: due palle break. 15-30 Buona seconda in kick del serbo. 0-30 ...

Live – Non è la D’Urso si allunga fino al 3 luglio : Barbara D'Urso Per Barbara D’Urso non è ancora il momento di andare in vacanza. Il talk show Live – Non è la D’Urso, la cui chiusura era prevista il 19 giugno, allunga ufficialmente di due puntate. Il programma del mercoledì sera di Canale 5, infatti, proseguirà ininterrottamente per tutto il mese di giugno e chiuderà il 3 luglio. Due puntate in più, dunque, per la novità di stagione della conduttrice napoletana, dovute con ogni probabilità ...

Live-Non è la D'Urso - Aida Nizar fuori controllo : "Dove mi sono masturbata" - cala il gelo : Dà scandalo, Aida Nizar, ospite di Live-Non è la D'Urso, il programma condotto su Canale 5 in prima serata il mercoledì da Barbara D'Urso. La spagnola infatti è intervenuta nel cosiddetto "cinque contro uno", che aveva come protagonista Ilona Staller, alla quale ha fatto notare come sarebbe infondat

Live Non è la D’Urso - Eliana Michelazzo a Pamela Perricciolo : “Hai cercato di strozzare una donna. Le ho salvato la vita io” : FQ Magazine Pamela Prati, la bugia sul padre “ballerino di flamenco” e i racconti dei suoi compaesani “Devi curarti, perché la tua mente è diabolica. Ricordati queste parole. Ah e Pamela De Lapa? Non ce la ricordiamo? Le ho salvato la vita perché l’hai presa per il collo”, queste le parole pronunciate da Eliana Michelazzo qualche ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 5 giugno : testa a testa Seat Music Awards e Live Non è la d’Urso : È un testa a testa abbastanza serrato quello nella classifica degli Ascolti della prima serata del 5 giugno tra Rai1 e Canale 5. La rete ammiraglia Rai con ‘Seat Music Award‘ ha ottenuto infatti 3.294.000 telespettatori e il 16,97% di share, mentre ‘Live – Non è la D’Urso‘ in onda sul canale Mediaset ha conquistato 3.030.000 telespettatori ma uno share più alto, per la maggiore durata: 19,96%. Ascolti tv prime ...

Concerti 2019 : i Live di giugno da non perdere : Comincia l2019;estate e la musica live aumenta in modo esponenziale, complici anche i vari Festival che radunano sotto la loro insegna Concerti speciali. giugno inaugura la grande stagione estiva della musica live con un2019;agenda mensile a dir poco incredibile. A partire da Vasco Rossi, che infila ben sei date allo stadio San Siro di Milano, prima di bissare con due Concerti a Cagliari, fino al collega Ligabue, in partenza con lo Start ...

Ascolti Mercoledì 5 giugno - SMA al 17% - Live Non è la D’Urso al 20% male Realiti al 2.5% : Ascolti Tv Mercoledì 5 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Seat Music Awards – Rai 1 – 3.294 milioni e 17%Live Non è la D’Urso – Canale 5 – 3.03 milioni e 20%Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Portogallo Svizzera – Italia 1 – milioni e %Realiti – Siamo tutti protagonisti – Rai 2 – mila e 2.5%Troy – Rete 4 – mila e %Revenant ...

Ascolti Mercoledì 5 giugno - SMA - Live Non è la D’Urso e Realiti : Ascolti Tv Mercoledì 5 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Seat Music Awards – Rai 1 – milioni e %Live Non è la D’Urso – Canale 5 – milioni e %Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Portogallo Svizzera – Italia 1 – milioni e %Realiti – Siamo tutti protagonisti – Rai 2 – mila e %Troy – Rete 4 – mila e %Revenant – Tv8 – ...

Live Non è la D'Urso/ Pamela Perricciolo fa un passo indietro - Marco Carta chiarisce : A Live Non è la D'Urso le dichiarazioni di Pamela Perricciolo, reduce dal Pamela Prati-Gate, e di Marco Carta. La diretta, le news e...

Ascolti TV | Social Auditel 5 giugno 2019 : Live Non è la D’Urso prima tendenza vince la sfida social con i Seat Music Awards : social Auditel 5 giugno 2019: #NonelaDUrso e #LivenoneladUrso doppia tendenza mondiale con oltre 100.000 Tweet, anche i Seat Music Awards nella Top 10 dei Worldwide Trends. Mercoledì sera scoppiettante quello di ieri 5 giugno 2019. Su Canale 5, Live Non è la D’Urso doppia tendenza mondiale con gli ...

Live Non è la d’Urso - Marco Carta in lacrime : “L’errore mio…” : Marco Carta scoppia a piangere da Barbara d’Urso a Live: “Sono preoccupato” E’ appena terminata una nuova puntata di Live Non è la d’Urso. In questa occasione la conduttrice ha dapprima intervistato Pamela Perricciolo e successivamente Marco Carta, il quale è finito nell’occhio del ciclone dopo essere stato accusato di aver rubato 6 magliette a La Rinascente. E ad un certo punto il cantante di origini sarde, ...

Live Non è la d’Urso - Ilona Staller su Siffredi : “Vorrei strozzarlo!” : Ilona Staller a Live svela perché ha querelato Rocco Siffredi Si pensava che l’ascia di guerra fosse stata sotterrata da Rocco Siffredi quando a Live Non è la d’Urso ha ribadito che Ilona Staller è un’icona intoccabile del mondo del porno. Certo, ha anche dichiarato che quando ha girato insieme a lei era sempre occupata e che ciò che ha detto a Valentina Nappi non sta né in cielo né in terra, eppure a colei che è conosciuta ...

Pamela Perricciolo si confessa a Live Non è la d’Urso : “Chiedo scusa” : Live Non è la d’Urso: Pamela Perricciolo chiede scusa in diretta Pamela Perricciolo, come già annunciato da qualche giorno, è stata la protagonista chiave della diretta di stasera di Live Non è la d’Urso. Durante la lunga intervista andata in onda, l’ex manager di Pamela Prati ha raccontato la sua versione dei fatti, ammettendo in parte le sue colpe e smettendo molte altre che le sono state attribuite dai numerosi ...