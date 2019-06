Juventus – Sarri arriva entro lunedì | sulle fascia destra c’è Danilo se parte Joao Cancelo

Sarri nuovo allenatore Juventus?/ La promessa Chelsea e gli scenari di mercato : Maurizio Sarri nuovo allenatore Juventus, tra la tentazione Pep Guardiola e i dettagli da risolvere con il Chelsea: le ultime sulla panchina bianconera.

Moggi : 'Non sono convinto della certezza dell'arrivo di Sarri alla Juventus' : È l'argomento più dibattuto dell'ultimo mese, dopo l'ufficializzazione dell'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus: parliamo del prossimo tecnico bianconero, con le ultime indiscrezioni che sembrano confermare il probabile arrivo di Maurizio Sarri a Torino. Questo ritardo nella nomina del tecnico toscano deriverebbe da questioni burocratiche, in quanto Sarri ha ancora un contratto che lo lega al Chelsea per altri due anni e quindi sarà ...

Guardiola nuovo allenatore Juventus?/ Duello con Sarri - il fattore Uefa-City... : Pep Guardiola nuovo allenatore Juventus: Andrea Agnelli sogna il tecnico del Manchester City, testa a testa con Maurizio Sarri. Le ultime

La rassegna stampa di giovedì 6 giugno – Il nuovo Milan - le parole di Commisso - il clamoroso ritorno alla Juventus insieme a Sarri [FOTO] : 1/5 rassegna stampa ...

Guelpa : 'Guardiola viene ancora trattato - Sarri è solo il 'Piano B' per la Juventus' : L'attesa principale dei tifosi bianconeri riguarda inevitabilmente la nomina del prossimo tecnico della Juventus, che a breve dovrebbe essere ufficializzato. Proprio per questo sembra ancora non decollare il mercato dei giocatori per i bianconeri, con i 'soli' arrivi certi di Ramsey dall'Arsenal e di Romero dal Genoa (l'argentino dovrebbe però restare in prestito nella società ligure anche la prossima stagione), oltre a Demiral del Sassuolo (con ...

Sarri Juventus - ultime notizie : Chelsea verso l’esonero - Ramadani a Milano : Sarri Juventus, ultime notizie: Chelsea verso l’esonero, Ramadani a Milano Sarri Juventus: nel calcio una regola che vale sempre è la famosa frase mai dire mai. Per cui anche se molti indizi e tantissime indiscrezioni confermano il prossimo accordo tra la società bianconera e l’ex tecnico del Napoli Maurizio Sarri conviene comunque utilizzare il condizionale. Sarri Juventus, accordo trovato? Ecco l’ingaggio di cui si parla A ...

Sarri Juventus - frenata improvvisa : ora l’affare rischia di saltare : Sarri Juventus – Nuove clamorose indiscrezioni arrivano sul fronte Sarri. La trattativa che sembrava portare il tecnico ex Napoli a Torino ha avuto una frenata improvvisa. Tra la Juventus e Maurizio Sarri balla l’indennizzo richiesto dal Chelsea. Tutto ciò avrebbe di fatto rallentato la trattativa che sembrava quasi fatta. Molti davano Sarri come nuovo allenatore […] More

SARRI NUOVO ALLENATORE Juventus/ Insigne : 'sarà tradimento per noi napoletani' : SARRI NUOVO ALLENATORE JUVENTUS? Il Chelsea prende ancora tempo: prima di siglare l'addio serve il sostituto del tecnico.

Insigne ed il possibile futuro di Sarri alla Juventus : “spero cambi idea” : Insigne senza peli sulla lingua: dalla stagione del Napoli alla possibilità di vedere Sarri nella panchina della Juventus nel prossimo Campionato di Serie A “Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea“. Il capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, si esprime così sul possibile approdo del suo ex tecnico Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus. “Per noi giocatori del Napoli e per il popolo napoletano ha fatto tanto ...

Sarri nuovo allenatore Juventus/ Manca solo il si di Abramovich : presto l'annuncio? : Sarri nuovo allenatore Juventus? Il Chelsea prende ancora tempo: prima di siglare l'addio serve il sostituto del tecnico.

Guardiola-Juventus - colpo di scena. Paganini (Rai) : “Uscita dal City. Sarri piano C” : GUARDIOLA JUVENTUS- Nuova conferma sul possibile affare Guardiola in casa bianconera. Come evidenziato da Paolo Paganini, noto esperto di mercato “Rai“, l’allenatore spagnolo avrebbe pranzato in un un grande albergo di Abu Dabhi con Mansour e in quel pranzo, riferito da persona presente, si è parlato di un’uscita senza strappi da ambo le parti di […] More

Mercato Juventus : diversi colpi possibili in caso di arrivo di Sarri - tra questi Romagnoli : C'è grandissima attesa per l'annuncio su chi sarà il prossimo tecnico della Juventus dopo l'addio di Massimiliano Allegri. In questi giorni si sta continuando a parlare di Joseph Guardiola; stando alle ultime indiscrezioni trapelate, infatti, ci sarebbero stati dei contatti tra la dirigenza bianconera e l'entourage del tecnico spagnolo. Guardiola stesso, però, ha dichiarato più volte la sua intenzione di rimanere al Manchester City. Si è parlato ...

La Juventus è coerente con Sarri. Il suo personaggio era costruito a tavolino : Maurizio Sarri fa bene ad accettare di allenare la Juventus. La possibile scelta di sedersi sulla panchina dei bianconeri, che sembra concretizzarsi in queste ore, è coerente e non fa una piega rispetto a quanto fatto e detto dal tecnico metà partenopeo, metà toscano. È un professionista del calcio, nient’altro. Nell’epoca delle ideologie deboli, Sarri rappresenta il perfetto prototipo del leader post ideologico. “Il prossimo contratto? ...

Allenatore Juventus - il cerchio si stringe : Klopp si defila - salgono le quotazioni di Sarri : Allenatore Juventus – Il cerchio inizia a stringersi in casa bianconera. Sembra ormai passata una vita dalla comunicazione ufficiale della separazione con Massimiliano Allegri. Ma, chiuso il ciclo con il tecnico livornese, la società si è buttata a capofitto alla ricerca del successore. Tanti nomi sono stati fatti nelle ultime settimane: la Juve, come da abitudine, non ha smentito né confermato, piuttosto è stato qualche diretto ...