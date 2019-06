Huawei | la Cina | pronti a condividere il 5G

TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove varianti - in Cina : Huawei P30 è recentemente apparso su TENAA con il codice ELE-AL00m e presto potrebbe essere disponibile in due nuove varianti in Cina. La prima delle nuove varianti viene fornita con 12 GB di RAM e probabilmente 256 GB di spazio di archiviazione, tuttavia nell'elenco è presente anche una variante con 6 GB RAM che dovrebbe avere 64 GB di spazio di archiviazione. L'articolo TENAA rivela che Huawei P30 sarà presto disponibile in due nuove ...

Cina va avanti su 5G e assegna prime 4 licenze. Accordo Huawei-Russia per sviluppo tecnologia : La Cina procede a passo spedito sul 5G, nonostante le turbolenze legate al caso Huawei: il ministero dell'Industria e dell'Information technology ha assegnato le prime quattro licenze a uso commerciale del nuovo standard di telefonia mobile, affidandole a China Telecom, China Mobile, China Unicom e China Broadcasting Network. Il 5G portera' "a una nuova e piu' ampia generazione di infrastrutture di telefonia mobile ad alta velocita' e con piu' ...

Al via il 5G in Cina - mentre TSMC conferma che le consegne verso Huawei sono in aumento : mentre la Cina concede le prime licenze commerciali per il 5G, TSMC conferma che le consegne verso Huawei sono in aumento. L'articolo Al via il 5G in Cina, mentre TSMC conferma che le consegne verso Huawei sono in aumento proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 30 in arrivo a settembre con CPU Kirin 985 e HongMeng OS (almeno in Cina) : La gamma Huawei Mate 30 sarà lanciata nella parte finale del 2019 e, stando alle ultime indiscrezioni, sarà dotata della CPU Kirin 985 e farà girare HongMeng OS L'articolo Huawei Mate 30 in arrivo a settembre con CPU Kirin 985 e HongMeng OS (almeno in Cina) proviene da TuttoAndroid.

Huawei accusa la FedEx di “intercettare” i suoi pacchi negli USA : la Cina apre un indagine : Il clima teso tra la Cina e gli USA non accenna a diminuire, infatti il governo cinese ha deciso di aprire una indagine su FedEx per l’errata consegna di alcuni pacchi inviati dal colosso delle telecomunicazioni Huawei, già al centro della “guerra fredda tecnologica” in corso tra Washington e Pechino. Gli episodi incriminati hanno suscitato molta attenzione sul possibile sospetto di essere parte dello scontro: la Cina ha ...

Il caso Ban Huawei a una svolta : la Cina è pronta a bandire le compagnie straniere : Cresce la tensione tra Cina e USA, dopo quella che sembrava una tregua temporanea. Dal Paese asiatico arrivano minacce di una blacklist, e spunta l ipotesi di un'arma strategica. L'articolo Il caso Ban Huawei a una svolta: la Cina è pronta a bandire le compagnie straniere proviene da TuttoAndroid.

Caso Huawei - Trump apre : «Pericolosi - ma potrebbe esserci un’intesa con la Cina» : In occasione di un discorso alla Casa Bianca, il presidente americano adotta una linea più morbida dopo il bando verso il marchio cinese imposto alle aziende Usa lo scorso venerdì. Intanto Amazon Giappone interrompe le vendite dei prodotti Huawei

Trump apre a Huawei e alla Cina - così come altre aziende : accordo in vista? : La guerra fra Huawei e il governo USA trova un Trump che prende in considerazione l'ipotesi di un accordo commerciale. E intanto TSMC e Panasonic dichiarano di continuare a collaborare con Huawei, che comincia a pensare a un suo sistema operativo (Hongmeng?). L'articolo Trump apre a Huawei e alla Cina, così come altre aziende: accordo in vista? proviene da TuttoAndroid.

Huawei - lo scontro è durissimo. E il divorzio Usa-Cina aumenta la competizione : di Roberto Iannuzzi* Il duello fra Washington e Pechino sembra andare verso un’escalation non solo commerciale, ma anche tecnologica e strategica. Dopo il botta e risposta sui dazi, l’amministrazione di Donald Trump ha inserito il gigante cinese delle telecomunicazioni Huawei nella lista dei soggetti a cui le compagnie americane non possono vendere tecnologia senza una licenza ufficiale del governo (di fatto un bando assoluto, perché questo tipo ...

Trump : “Il caso Huawei può essere parte dell’accordo commerciale con la Cina” : Il caso Huawei potrebbe essere risolto nell’ambito dell’accordo commerciale con la Cina, afferma Trump. Intano l’Fmi avverte: lo scontro Washington-Pechino può mettere a rischio la crescita mondiale nel 2019. Allarme anche dalla Fed: l’ultimo round di dazi costerà alle famiglie Usa 106 miliardi di dollari l’anno. Wall Street chiude in netto calo; s...

Huawei - «protesta formale» dalla Cina. Gli operatori iniziano a fermare gli ordini : Il capo della divisione consumer business Richard Yu ha dichiarato che il sistema operativo sarà pronto in autunno «e non oltre la primavera 2020». In Giappone, Taiwan e Gran Bretagna sospesi i pre-ordini degli smartphone cinesi

Dalla Cina una "protesta solenne" contro gli USA per il blocco su Huawei : Huawei non ci sta. Il colosso delle telecomunicazioni cinese risponde al bando di Trump e al blocco di Google con il lancio di un proprio sistema operativo entro il 2020 e Dalla Cina arriva una “protesta solenne” diretta a Washington. In notturna era arrivata anche la notizia, poi smentita, che la Panasonic avesse bloccato le forniture alla casa di Shenzhen. La protesta della CinaLa Cina difende l’aziende ...

Huawei - Casa Bianca : 'Tregua di 90 giorni'/ Guerra Usa-Cina - sospese restrizioni : Huawei, Google rompe con l'azienda cinese dopo il bando di Donald Trump. La Guerra Usa-Cina rischia di coinvolgere anche iPhone.

Huawei al centro della tensione commerciale tra Cina e Stati Uniti : Decine di milioni di consumatori di tutto il mondo sono Stati trasCinati nel conflitto sempre più acceso tra le due superpotenze. Leggi