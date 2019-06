Gli sviluppatori del platform 3D Yooka-Laylee sveleranno oggi il loro prossimo gioco

BlueStacks permetterà aGli sviluppatori di pubblicare i loro giochi mobile su Steam : BlueStacks è l'emulatore che permette di eseguire giochi e app Android su PC. Il team dietro l'emulatore ha fornito molte funzionalità con il suo ultimo aggiornamento, ma la sua ultima iniziativa promette di portare un sacco di giochi su Steam, riporta Androidauthority.com.La società ha annunciato BlueStacks Inside, ovvero un "one-click SDK" per gli sviluppatori che vogliono pubblicare rapidamente i propri giochi mobile su vetrine PC (ad esempio ...

Gli sviluppatori di Frostpunk e This War of Mine parlano del loro prossimo progetto in arrivo probabilmente nel 2021 : 11 bit Studios è uno studio noto per titoli acclamati dalla critica come This War of Mine e Frostpunk. Hanno avuto un successo commerciale ottimo con Frostpunk che ha venduto 1,4 milioni di unità in un anno. Parlando con Eurogamer.net al Digital Dragons 2019, lo sviluppatore ha rivelato il suo prossimo titolo, nome in codice Project 8.Prendendo in considerazione le console fin dall'inizio, Project 8 è attualmente tra la pre-produzione e la ...

Gli sviluppatori di Borderlands 3 dedicano un'arma speciale a un giocatore malato terminale di cancro : Il team che ha creato Borderlands 3 - il prossimo gioco dell'amatissima serie sparatutto in prima persona - ha messo a dura prova il suo impegno per onorare un fan davvero speciale, segnala Polygon.Trevor Eastman è un ventinovenne fan di Borderlands al quale è stato diagnosticato un tumore allo stadio 4 dell'esofago, dello stomaco e del fegato. Secondo i suoi medici, ha solo un anno di vita. Per questo motivo si è rivolto a Reddit un mese fa per ...

Coherence - la nuova compagnia formata da ex dipendenti di DICE e Playdead - annuncia una nuova piattaforma pensata per Gli sviluppatori : Attraverso un comunicato stampa, Coherence, nuovo studio formato da ex dipendenti di Playdead e DICE, annunciano l'arrivo di una nuova piattaforma aperta cloud-based pensata per gli sviluppatori e atta a rendere più democratica la creazione di giochi online. Di seguito vi lasciamo a tutti i dettagli pubblicati nel comunicato.Coherence, la nuova impresa di veterani del settore di DICE, Unity e Playdead, è orgogliosa di annunciare una nuova ...

Dragon Quest XII? Sembra che Gli sviluppatori siano già al lavoro : Square Enix ha annunciato recentemente Dragon Quest Walk, un nuovo gioco che utilizzerà la realtà aumentata e sarà disponibile su smartphone.Tuttavia la società ha voluto condividere altre informazioni riguardanti alcuni giochi. Come riporta Twinfinite, il produttore esecutivo Yuu Miyake, che supervisiona il franchise di Dragon Quest, è salito sul palco durante la presentazione in streaming e ha fornito una panoramica delle prossime uscite ...

Gli sviluppatori hanno una responsabilità riguardo la violenza nei videogiochi : La violenza nei videogiochi può farla da padrone e spesso ha dato il via a polemiche e campagne atte a screditare il medium davanti al grande pubblico, come ben saprete. Ebbene lo stesso Warren Spector ha dichiarato di aver trovato difficile bilanciare l'elemento della violenza in System Shock 3, vista la sua posizione che lo vede schierarsi contro la violenza nei videogiochi, riporta Videogameschronicle.Come possiamo vedere, in occasione di ...

Gli sviluppatori della serie Sniper Elite annunciano un nuovo misterioso titolo atteso per l'E3 2019 : I ragazzi di Rebellion (famosi per la serie Sniper Elite) hanno annunciato che la loro lineup per l'E3 2019 avrà al suo interno un nuovo (e non ancora annunciato) titolo. Sarà mostrato il 10 giugno durante il PC Gaming Show.Come riporta Gamingbolt, la lineup comprende anche Evil Genius 2 (PC) e Sniper Elite VR. Il primo è stato annunciato nel 2017 e durante la conferenza dedicata ai giocatori PC saranno svelati alcuni dettagli sulle meccaniche ...

Apple WWD 2019 : come e quando seguire la conferenza mondiale deGli sviluppatori e i dettagli sull’atteso iOS 13 : La conferenza annuale di Apple per gli sviluppatori (WWDC 2019) è ormai ai blocchi di partenza: i riflettori sul palco del McEnery Convention Center di San José, in California, si accenderanno lunedì sera. Per chi volesse seguire in diretta l’evento di apertura (che è il più importante e riassume tutte le novità), l’appuntamento è per il 3 giugno alle 19 ora italiana, alla pagina ufficiale di Apple. Sul palco saliranno ...

City of Brass : il rogue-lite in prima persona deGli sviluppatori di Bioshock disponibile gratuitamente da oggi su Epic Games Store : Ultime ore per scaricare RiME gratuitamente da Epic Games Store: da oggi pomeriggio il gioco di Tequila Works sarà sostituito da City of Brass, che sarà disponibile per il download gratuito da oggi fino al 6 giugno."Diventa un audace ladro in City of Brass, un gioco di avventura in prima persona creato dagli sviluppatori esperti di Bioshock. Armati di scimitarra e di una frusta versatile, dovrai affrontare il tuo viaggio tra esche e trappole, ...

Gli Iron Maiden fanno causa aGli sviluppatori di Ion Maiden : i legali della band chiedono 2 milioni di dollari : La famosa band heavy metal Iron Maiden ha lanciato un'azione legale contro lo sviluppatore 3D Realms, responsabile dello sparatutto in prima persona Ion Maiden.Gli avvocati della leggendaria band britannica vogliono 2 milioni di dollari per il tentativo di guadagnare notorietà utilizzando un nome (effettivamente) troppo simile al nome della band, riferisce The Guardian. Inoltre, il logo del titolo presenta un teschio che, secondo i legali, ...

Gli sviluppatori di Dreams : "non vogliamo rimanere per troppo tempo in early access" : Dreams è il primo gioco di Sony pubblicato in una forma di accesso anticipato, il che significa che non sappiamo esattamente come gestiranno il suo pieno lancio.Quanto tempo rimarrà in accesso anticipato? A questa domanda ha provato a rispondere Abbie Heppe, communications manager presso Media Molecule, riporta Gamepur."Non ne siamo del tutto sicuri", ha detto Heppe, prima di aggiungere che "il nostro obiettivo non è passare troppo tempo in ...

Gli sviluppatori di Dying Light 2 : "potremmo avere una sorpresa per Nintendo Switch entro la fine dell'anno" : L'E3 2019 prenderà il via tra circa due settimane, il che significa che fan, sviluppatori e addetti ai lavori si stanno preparando per l'importante evento annuale. Quest'anno ci saranno molte presentazioni e anche se alcuni grandi nomi non prenderanno parte all'evento, come Sony, questo fornisce ad altre compagnie la possibilità di mettersi in luce ancora di più. Tra i protagonisti ci sarà Dying Light 2, l'attesissimo sequel del titolo del 2015 ...

Gli sviluppatori di Ghost of Tsushima alla ricerca di personale per spingere il gioco al suo "pieno potenziale" : Ghost of Tsushima, tra tutte le esclusive PS4 in arrivo, è stato forse il titolo più avvolto nel mistero. Anche Death Stranding ha visto almeno un certo numero di trailer, mentre per il gioco di Sucker Punch, salvo due trailer, non abbiamo visto nulla dall'E3 2018.I fan, dunque, si stanno chiedendo come procede lo sviluppo, soprattutto alla luce delle speculazioni basate su precedenti annunci di lavoro che la maggior parte della scrittura doveva ...